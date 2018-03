ICT Presseforum am 16. Januar 2014 in München: Die Agenda steht / Jahresauftaktveranstaltung für Fach- und Wirtschaftsjournalisten - Trends schon vor der CeBIT

München (ots) - Es ist soweit: Die Agenda für das Presseforum 2014, der informativen Jahresauftaktveranstaltung für ICT- und Wirtschaftsjournalisten, ist ab sofort unter www.presseforum2014.de einsehbar. Auf der eintägigen Pressekonferenz am 16. Januar 2014 werden die Branchentrends des kommenden Jahres exklusiv präsentiert. Für Journalisten bietet sich hier die optimale Gelegenheit, hochkarätige Vertreter verschiedener Unternehmen in entspannter Atmosphäre zu treffen und Statements zu neuen Produkten, Entwicklungen und Trends einzufangen.

Eine Akkreditierung ist bis zum 4. Januar 2014 online möglich unter www.presseforum2014.de, per Fax an die Nummer 089 / 55 06 77 90 oder per Mail an presseforum @ weissenbach-pr.de.

Moderator: Christoph Witte, wittcomm.de, Agentur für IT / Publishing / Kommunikation & Kolumnist der Computerwoche

Themen: Analysten-Panel: Die Tops und Flops der IT Trends - what´s next in 2014 - 2015? Big Data, Mobile, Cloud, Security...

Produkt-Neuheiten und damit verbundene Prozesse: Arbeitsteilige Prozesse in der Cloud komfortabel und sicher gestalten

Neu-Entwicklung: Smart Information Management im Zeitalter von Big Data - Intelligente Auswertung und Analyse von Service-, Sensor- und Maschinendaten

Deutschland-Premiere: Fabasoft Cloud für höchste Sicherheit "Made in Europe"

Produkt-Neuheit: Die nächste Generation des (mobilen) SAP-basierten Dokumentenmanagement

Thinking Agile: Warum Unternehmen ihre Komfortzonen verlassen müssen und wie die digitale Transformation gelingt

Wie Storytelling zu Storyliving wird: The Power of Storyscaping

Politiker-Runde: Datenschutz, Privacy, Urheberrechte, Industrie 4.0, Cybercrime - was fällt der Politik dazu ein?

uvm.

Redner:

Dr. Uwe Dumslaff, Geschäftsführer, Capgemini Deutschland GmbH

Hartmut Lüerssen, Partner, Lünendonk GmbH

Luis Praxmarer, CEO der Experton Group LLC in USA, der Experton Group FZ-LLC in Dubai & Mitgründer und Global Research Director der Experton Group

Dr. Stefan Wess, CEO, Empolis Information Management GmbH

Eckhard Schwarzer, Mitglied des Vorstands, DATEV eG

Michael Grötsch, Vorstand, Circle Unlimited AG

Karl Mayrhofer, Geschäftsführer, Fabasoft Cloud GmbH

Hansjörg Allstädt, Director Digital Business, Valtech GmbH

Dirk Lässig, Business Director Agile Consulting, Valtech GmbH

Joachim Bader, Vice President, Sapient GmbH

Markus Blume, MdL, Vorsitzender der CSU-Wirtschaftskommission & Mitglied im Fraktionsvorstand der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Doris Aschenbrenner, Mitglied im Kompetenzteam von Christian Ude & netzpolitische Sprecherin der BayernSPD sowie Bezirksvorsitzende der Jusos Unterfranken

Thomas Pfeiffer, Sprecher des Landesarbeitskreises Medien- und Netzpolitik der bayerischen Grünen

Wann und Wo: 16. Januar 2014 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr Rilano No. 6, Lenbach-Palais, Ottostrasse 6, 80333 München

Rückfragen & Kontakt:

Iris Lohmann

Telefon: +49 8841 678 616

Fax: +49 8841 678 639

E-Mail: iris.lohmann @ smile-communication.de