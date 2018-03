ÖGB-Achitz: Auch EU muss Menschenrechte ernst nehmen

Tag der Menschenrechte: EU-Troika greift laufend in Grundrechte ein

Wien (OTS/ÖGB) - Vor 65 Jahren hat die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Fünf Jahre später trat auch die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft, die heute Teil der 'EU-Verfassung' ist. "Es ist an der Zeit, dass sich die EU auch an die Grundrechte hält. Zumindest die Troika aus Kommission, Zentralbank und Weltbank tut das aber nicht, wie ein Rechtsgutachten beweist", kritisiert Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB. Die Europäische Kommission und die EZB als Teil der EU-Troika verstoßen gegen geltendes EU-Recht und gegen die Menschenrechte - zu diesem Schluss kommt Andreas Fischer-Lescano, Professor am Zentrum für europäische Rechtspolitik (ZERP) der Universität Bremen, in diesem Gutachten, das ÖGB, AK, der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) und das Europäische Gewerkschaftsinstitut in Auftrag gaben. ++++

Die Sparpolitik der EU sei rechtswidrig, so der Schluss, zu dem Andreas Fischer-Lescano in seinem Gutachten kommt. Die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank würden durch ihre Beteiligung an der Troika gegen das Primärrecht der EU verstoßen, das seit dem Vertrag von Lissabon auch eine Grundrechtscharta umfasst. Auch die Euro-Staaten, die den "Memoranda of Understanding" im Gouverneursrat des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zustimmen, würden damit gegen ihre Bindung an Grund- und Menschenrechte verstoßen.

Menschenrechte - mehr als nur Meinungsfreiheit

"Die EU hat sicher viel dazu beigetragen, dass sich Europa friedlich entwickelt hat, dass weitgehend Meinungsfreiheit herrscht. Am Tag der Menschenrechte muss man aber auch daran erinnern, dass Menschenrechte mehr sind als nur Meinungs-, Gedanken- und Versammlungsfreiheit. Dazu zählen unter anderem das Grundrecht auf Tariffreiheit, das Menschenrecht auf Arbeit, das Menschenrecht auf Wohnung und soziale Sicherheit, das Menschenrecht auf Gesundheit sowie das Menschenrecht auf Eigentum. Und diese Rechte werden von der Troika mit Füßen getreten", so Achitz.

Wir haben genug von Sozialkürzungen

"In ganz Europa treten Gewerkschaften schon lange gegen die Sparpolitik in der EU auf und verlangen einen Kurswechsel", sagt Bernhard Achitz. "Von drastischen Kürzungen im Sozialbereich, Einschränkungen von gewerkschaftlichen Grundrechten wie das faktische Abschaffen von Kollektivverträgen, Eingriffe in Mindestlöhne und mehr haben wir genug." Um die gewerkschaftliche Argumentation zu untermauern, haben ÖGB, EGB und die AK das Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. "Die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Die sozial ungerechte und wirtschaftliche unvernünftige Kahlschlags- und Sparpolitik der EU muss unverzüglich beendet werden. Sie ist schlecht für die Menschen, schlecht für Europa und sie ist auch rechtlich unzulässig."

Stichwort "Tag der Menschenrechte"

Der Tag der Menschenrechte wird am 10. Dezember begangen und ist der Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der UN-Generalversammlung beschlossen wurde.

