ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Volleyball-CL-Spiel Hypo Tirol Volleyballteam - Jastrzebski Wegiel

Am 10. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 10. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Volleyball-Champions-League-Spiel Hypo Tirol Volleyballteam -Jastrzebski Wegiel um 20.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Das Hypo Tirol Volleyballteam will in seinem letzten Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase noch einmal voll angreifen, mit vollster Konzentration und der notwendigen Aggressivität auftreten und um jeden einzelnen Punkt kämpfen. Wenn es den Tirolern gelingt, dem Druck der Polen standzuhalten und selbst couragiert am Service und im Angriff zu agieren, ist auch gegen Jastrzebski zu Hause mit der Unterstützung der Fans alles möglich. Die Vorfreude unter den Spielern, wieder in der Olympiahalle zu spielen, ist groß und die Motivation vor eigenem Publikum um die ersten Punktgewinne der diesjährigen Champions-League-Saison zu kämpfen ist enorm. Dass es dazu einer besonderen Leistung bedarf, ist klar, aber die Tiroler werden nichts unversucht lassen, um eine kleine Sensation in der Olympiahalle in Innsbruck zu schaffen. Die Polen stehen derzeit mit neun Punkten auf Platz zwei der Tabelle in der Gruppe F und zählen gemeinsam mit Halkbank Ankara als große Favoriten auf den Aufstieg in die Play-off-Runde.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite Kokommentator ist Matthias Prohaska.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 9. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

