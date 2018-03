SP-Mayer entsetzt über Leserbrief eines Seitenstettner Gymnasiallehrers

Als Pädagoge untragbar, Suspendierung gefordert

Wien (OTS/SK) - Entsetzt zeigt sich SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer über das Schreiben eines Lehrers des Stiftsgymnasiums Seitenstetten in Niederösterreich an das Nachrichtenmagazin "profil". Der Lehrer, der auch ÖVP-Gemeinderat ist, habe laut "profil" zur Cover-Geschichte von letzter Woche der Profil-Redaktion geschrieben, "sie gehören ja aus dem Verkehr gezogen und sterilisiert, damit sich so etwas nicht auch weitervermehrt. Ihre Redaktion gehört angezündet und eingeäschert und das Hetzblatt 'profil' verboten." "Eine derartige Wortwahl ist nicht zu tolerieren und aufs Schärfste abzulehnen. Wer so spricht, hat sich als Pädagoge für Kinder und Jugendliche disqualifiziert und ist an einer Schule untragbar", fordert Mayer die sofortige Suspendierung des Lehrers. **** (Schluss) sc/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493