M.A.N.D.U.: Neues Service-Center in Linz für persönlichere Kundenkontakte

Linz (OTS) - M.A.N.D.U. hat in letzter Zeit viel in den Ausbau neuer Standorte und Services investiert. "Seit ich Geschäftsführer von M.A.N.D.U. geworden bin, haben wir innerhalb von 18 Monaten mehr als 25 Stores in Österreich eröffnet", so Oliver Strauss und ergänzt:

"Wir haben jetzt mehr als 50 Stores, mehr als 100 Personal Coaches und vor allem mehr als 8.800 Kunden, die einmal in der Woche bei uns trainieren". Die Integration des eigenständigen Service-Centers in Linz, das Anfang Oktober 2013 seinen Betrieb aufgenommen hat, war somit ein logischer nächster Schritt, um die bereits hohe Servicequalität einmal mehr zu steigern.

"Wir stehen unseren Kunden für Fragen und vor allem die wöchentliche Terminplanung ihrer individuellen Trainings persönlich zur Verfügung", so Martin Einwagner, Leiter des M.A.N.D.U. Service-Centers, der stolz ist, den Aufbau mit nextiraone als Partner für die Telefonanlage und 4-leaved für die notwendige Software reibungslos über die Bühne gebracht zu haben. Geschäftsführer Strauss ergänzt: "Wir befinden uns momentan in der letzten Rekrutierungsphase und werden diese Ende Jänner 2014 abschließen.

Insgesamt arbeiten dann acht geschulte M.A.N.D.U. ExpertInnen im Service-Center hier in Linz; die meisten unserer neuen Kolleginnen und Kollegen verfügen bereits über fundierte Erfahrung im Kundenservice-Bereich. Der Recruiting-Prozess hat bereits Mitte dieses Jahres begonnen; wir wollten uns ausreichend Zeit nehmen, um die richtigen Kommunikationstalente auszuwählen. Das neue Service-Center-Team wurde mehrere Wochen lang intensiv geschult, um perfekt auf die Bedürfnisse unserer M.A.N.D.U. Members vorbereitet zu sein. Seit 1. Oktober 2013 ist das neue, hochmoderne Service-Center in Linz für unsere M.A.N.D.U. Members und Interessenten im Vollbetrieb".

Informationen über M.A.N.D.U.

M.A.N.D.U. ist ein einzigartiges, neuartiges Franchise-Konzept, welches die Vorteile eines Mikro-Studios, der innovativen EMS-Technologie und eines Personal-Coaches kombiniert. Der Franchise-Geber firmiert unter "M.A.N.D.U. one life GmbH" mit Sitz in Linz, bekennt sich zu einer fairen Partnerschaft mit seinen Franchisenehmern, ist "Beruf und Familie" zertifiziert und sieht sich als Vorreiter für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Rückfragen & Kontakt:

M.A.N.D.U. one life GmbH

Mag. Oliver Strauss

+43.732.890234.508

oliver.strauss @ mandu-one-life.com

www.mandu.at