BZÖ-WIDMANN: Steuererhöhung der rot/schwarzen Raubritter-Regierung ist Betrug am Wähler

Neben Normalverbraucherabgabe erhöht die Schuldenregierung auch Tabak und Sekt - BZÖ beharrt auf Neuwahlen

Wien (OTS) - "Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Statt den versprochenen Steuerentlastungen wird es Steuererhöhungen und neue Steuern geben. Diese geplanten Steuererhöhungen schaden dem Konsum und somit nur den Bürgern", sagt BZÖ-Bündnissprecher Mag. Rainer Widmann. Die "Raubritter-Regierung" plane die Normalverbraucherabgabe (NOVA), den Preis für Schaumwein und die Tabaksteuer anzuheben. "Durch diese politischen Wegelagerer zahlt ein Raucher in den kommenden drei Jahren durchschnittlich um 320 Euro mehr", führt Widmann aus.

"Wir haben vor der Wahl vor diesen Angriffen auf die Geldtaschen der Bürger gewarnt. SPÖ und ÖVP haben sich hingegen in einem Wettbewerb der Entlastung verstiegen. Nun ist bewiesen, dass die Versprechen von SPÖ und ÖVP eine glatte Lüge waren. Statt im eigenen Bereich zu sparen, sollen jetzt die Bürger die Zeche der Versagerregierung bezahlen. Das ist Betrug am Wähler, wir fordern Neuwahlen", so Widmann abschließend.

