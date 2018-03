Das Kinder-Programm des NHM in den Weihnachtsferien!

Alle Jahre wieder am Heiligen Abend ins Naturhistorische Museum

Wien (OTS) - Am 24. Dezember verkürzt ein ganz besonderer Gast im Naturhistorischen Museum das Warten aufs Christkind: Unser "frei laufender Allosaurus" ist in Weihnachtsstimmung. Um 10.00 und 13.00 Uhr erwartet er die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher in der Kuppelhalle und stimmt auf die Führung "Saurier und ihre Zeitgenossen" ein.

Programm:

Saurier und ihre Zeitgenossen

Die "schrecklichen Riesenechsen" aus dem Erdmittelalter waren nicht alle riesige und gefährliche Fleischfresser. Im NHM Wien lernst du neben T- Rex auch kleine Dinos kennen.

Samstag 21.12., Sonntag 22.12. und Montag 23. 12.,

jeweils um 10 und 14 Uhr

Dienstag 24.12., jeweils 10 und 13 h

Donnerstag 26. 12. bis Dienstag 31.12. jeweils um 10 und 14 Uhr Donnerstag 2.12. bis Montag 6. 1. jeweils um 10 und 14 Uhr

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien:

24. Dezember 2013: 9 bis 15 Uhr

25. Dezember 2013: geschlossen

31. Dezember 2013: 9 bis 19.30 Uhr

1. Jänner 2014 geschlossen

