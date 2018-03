Dinosaurier 3D - Im Reich der Giganten / Constantin Film feiert Premiere mit Komiker-Legende Otto Waalkes / Ab 19. Dezember 2013 im Kino

Von wegen ausgestorben: Auf der Premiere von DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN in München wurden die titelgebenden Urtiere gestern Abend zum Leben erweckt - so realitätsnah wie nie zuvor stapfen sie über die große Leinwand und faszinieren das junge wie ältere Publikum gleichermaßen. Dinos sind einfach immer "in" - und für ihn gilt das sowieso: Otto Waalkes, Deutschlands berühmtester Ostfriese, leiht dem Vogel Alex im Film seine unverkennbare Stimme und feierte mit Fans und Publikum die Deutschland-Premiere des beeindruckenden Animationshighlights in 3D.

Trotz winterlicher Temperaturen war die Stimmung der Gäste am und auf dem Roten Teppich ausgelassen und auch die kleinen Besucher kamen bei einem tollen Unterhaltungsprogramm im Kino schon vorab in beste "Dino"-Laune. Große wie kleine Gäste freuten sich auf den Film und konnten es kaum erwarten, in die Welt der Urzeit-Giganten einzutauchen. Auch Otto Waalkes war bestens aufgelegt und schlüpfte vor der versammelten Presse und dem begeisterten Premierenpublikum immer wieder in seine Rolle des vorlauten Vogels Alex.

DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN knüpft an den Welterfolg der bahnbrechenden BBC-Produktion "Walking With Dinosaurs" an - und fügt der Dokumentationsserie eine neue Dimension hinzu: In grandiosen 3D-Bildern wird der Ausflug in die Vergangenheit der Erde zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie - Dinosaurier, wie man sie noch niemals zuvor gesehen hat.

