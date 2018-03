Auch im Winter - Schutz vor den Schattenseiten der Sonne

Wien (OTS) - Durch das abnehmende Licht und die kühleren Temperaturen gerät der Sonnenschutz im Winter oft in Vergessenheit. Dabei ist es besonders in der kalten Jahreszeit wichtig, sich vor der UV-Strahlung zu schützen. Der Himmel mag zwar bedeckt sein, doch die Haut ist auch im Winter anfällig für Sonnenschäden und sollte daher unbedingt mit dem richtigen Sonnenschutzmittel gepflegt und vor dem Austrocknen geschützt werden.

Eisige Temperaturen, frischer Schnee und strahlender Sonnenschein - aus diesen Zutaten sind die Träume von Wintersport-Fans gemacht. Dass die Sonneneinstrahlung im Winter ebenso wie im Sommer zu massiver Hautschädigung führen kann, darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, denn die UV-Strahlung dringt auch durch dicke Wolkendecken oder Nebel. "Die UV-Strahlung ist in unseren Breitengraden im Winter deutlich schwächer, dadurch verspüren wir die Auswirkungen der Sonnenstrahlen nicht so extrem wie im Sommer. Dabei ist die Haut im Winter besonders empfindlich", erklärt Prim. Dr. Werner Saxinger, Abteilungsvorstand der Dermatologie und Angiologie am Klinikum Wels-Grieskirchen.

Sonneneinstrahlung wird aufgrund niedriger Temperaturen oft unterschätzt

Bewegt man sich im Freien, wird die Haut auch im Winter einer UV-Belastung ausgesetzt. Besonders in höheren Gefilden, bei Eis und Schnee gilt es die Haut vor durch Sonneneinstrahlung verursachte Schädigungen zu schützen. "Je höher man sich am Berg befindet, desto größer ist die Menge an UV-Strahlung (Faustregel: Je Tausend Höhenmeter verstärkt sich die UVB-Strahlung um ungefähr 15 Prozent). Weiters reflektiert der Schnee die Sonnenstrahlen und verstärkt ihre Wirkung. Das Hitzegefühl der Haut als Warnsignal für den Sonnenbrand fällt durch die niedrigen Außentemperaturen aus", erläutert Saxinger die Gründe für beträchtliche Schäden, welche speziell in Bergregionen durch UV-Strahlung entstehen können.

Die Haut braucht Feuchtigkeit - besonders im Gesicht

Die Haut ist im Winter nicht nur sonnenentwöhnt und pigmentarm, sondern auch durch Trockenheit, Wind und Kälte besonders belastet. "Empfindliche Hautareale wie Nase, Lippen und Ohren reagieren besonders stark auf Wind, Kälte und Sonne. Die Temperaturen auf der Haut sind durch Wind und Fahrtwind oft auch tiefer als die Außentemperaturen", führt Saxinger weiter aus. "Weiters produzieren die Talgdrüsen ab 8 Grad Celsius kein Fett mehr, wodurch die Haut noch mehr austrocknet. Zusätzlich ist auch der geringe Eigenschutz der Haut (sogenannte Lichtschwelle) vom Sommer schon längst wieder abgebaut."

Der geeignete Sonnenschutz als Pflicht(pflege)-Programm fürs ganze Jahr

Außer man begibt sich in den kalten Wintermonaten auf Fernreisen und ist dort erneut sommerlichen Temperaturen ausgesetzt, gilt es im Winter speziell dafür konzipierte Sonnenschutzprodukte zu verwenden. Liposomale Sonnenschutzprodukte mit intensivem UV-Schutz durch hochwirksame UVA und UVB-Filter bieten den geeigneten Schutz für die empfindliche Winterhaut und sollten 20 Minuten vor dem ersten Sonnenkontakt großzügig aufgetragen werden. "Die Sonnencreme vom Sommer sollte nicht mehr verwendet werden. Die für den Winter geeigneten Produkte sind fetthaltiger und schützen die Haut auch vor Austrocknung durch Kälte und niedrige Luftfeuchtigkeit. Durch den hohen Wassergehalt könnten Sommer-Sonnenschutzprodukte bei Kälte auf der Haut gefrieren, weiters sollten im Winter Präparate mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet werden", bestätigt Dr. Saxinger.

Über Galderma

Der Schweizer Hautproduktehersteller Galderma hat mit 1. Juli 2013 das Dermatologieunternehmen Spirig Pharma mit Österreich-Sitz in Linz übernommen. Galderma wird durch Spirig nicht nur weltweit größer. Das Unternehmen mit bisher 4000 Mitarbeitern und 31 Tochtergesellschaften wird mit der Übernahme zudem in seinem Heimatland Schweiz zum marktführenden Dermatologieunternehmen. Galderma konzentriert sich auch nach dem Kauf von Spirig Pharma auf die drei Segmente verschreibungspflichtiger Medikamente, Arzneimittel und Medizinprodukte, sowie frei verkäufliche Medikamente und therapeutische Hautpflege (OTC Portfolio). Galderma Austria GmbH ist mit seiner Marke Daylong(R) offizieller Ausstatter des Österreichischen Ski-Nationalteams, Sponsor mehrerer österreichischer Beachvolleyballteams, Kooperationspartner des Österreichischen Segelverbandes und der Österreichischen Krebshilfe.

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

