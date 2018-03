FPÖ: Strache: Klares Nein zu Steuererhöhungen!

Österreicherinnen und Österreicher dürfen nicht weiter belastet werden

Wien (OTS) - Die von der rot-schwarzen Koalition geplanten Steuererhöhungen (Tabak- und Alkoholsteuer, Nova) stoßen auf entschiedene Ablehnung seitens der Freiheitlichen. "Anstatt endlich echte Reformen anzugehen, wollen SPÖ und ÖVP den Bürgerinnen und Bürgern wieder unverfroren in die Brieftasche greifen", kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Durch diese Hochsteuer-, Abgaben-und Belastungspolitik verarme der Mittelstand zusehends.

Ohne grundlegende Strukturreform werde man das marode Budget nicht sanieren können, betonte Strache und verwies auf die 599 Reformvorschläge des Rechnungshofes, die allesamt von Rot und Schwarz ignoriert worden seien. Statt diese Vorschläge zur besseren und effektiveren Verwendung der vorhandenen Budgetmittel aufzugreifen, setze die SPÖ-ÖVP-Regierung aber einmal mehr auf ein drastisches Belastungspaket, das in erster Linie wieder einmal den Mittelstand, die Familien und die Pensionisten treffen werde. Es sei aber ein völliger Neustart in der Budgetpolitik nötig. In Zukunft müsse der Staatshaushalt endlich transparent und nachhaltig gestaltet werden, forderte Strache. Neue Steuern und Abgaben zur Budgetsanierung seien jedenfalls vollständig abzulehnen. Es gebe genug Einsparungspotential in Österreich. Die Österreicherinnen und Österreicher dürften nicht weiter belastet werden.

