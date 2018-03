Christbaummärkte öffnen am Donnerstag!

Wien (OTS) - Ab 12. Dezember haben die Wiener Christbaummarktstandplätze wieder geöffnet. Täglich von 8 bis 20 Uhr können bis 24. Dezember an 286 verschiedenen Orten in Wien Christbäume, Reisig, Mistelzweige und auch Christbaumkreuze erworben werden.

Bäume werden in allen Arten und Größen angeboten, von der heimischen Tanne bis zur dänischen Fichte. Bei den Christbäumen auf den Wiener Standplätzen wird vorwiegend mit heimischen Bäumen gehandelt. In Wien wird die Tanne aufgrund ihrer kräftigen Farbe und der im Verhältnis stumpfen Nadeln bevorzugt gekauft. Der Nadelbaumduft ist allerdings bei der Fichte ausgeprägter. Jährlich werden rund 400.000 Bäume in Wien gekauft. In Österreich werden von rund 1000 ChristbaumproduzentInnen etwa 3000 Hektar Christbaumkulturen bewirtschaftet. Der Bedarf für die WienerInnen ist jedenfalls gesichert.

Das Wiener Marktamt regelt die jährliche Platzvergabe dieser 286 Stände und kontrolliert die Preisauszeichnung sowie die Einhaltung der genehmigten Standgröße. Auf privatem Grund, z.B. auf Parkplätzen vor Baumärkten, kann der Verkauf bereits vor dem 12. Dezember beginnen.

KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger: "Mein persönlicher Tipp, damit man lange Freude am Christbaum hat: Den Nadelbaum nach Möglichkeit im Freien aufbewahren. Sollte dies nicht möglich sein, unbedingt erst kurz vor dem 24. Dezember kaufen und in ein Gefäß mit Wasser stellen. Wer echte Kerzen verwendet, sollte diese nur in den ersten Tagen anzünden und den Baum nie unbeaufsichtigt lassen, da die Brandgefahr erfahrungsgemäß sehr groß ist." (Schluss) grs

