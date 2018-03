ecoplus errichtet Wirtschaftskompetenzzentrum in Wolkersdorf

Bohuslav: Wollen damit die positive wirtschaftliche Entwicklung unterstützen

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf einer Gesamtfläche von rund 8.000 Quadratmetern entsteht im Wirtschaftspark Wolkersdorf ein Büro- und Hallenkomplex, in dem sowohl Jungunternehmen als auch bestehende Unternehmen Platz für Wachstum und Vernetzung finden werden. Die Nettonutzfläche des Büros beträgt rund 1.400 Quadratmeter auf vier Etagen. Die Lagerhalle umfasst rund 500 Quadratmeter, dazu kommen 100 Pkw-Abstellplätze. Eine bedarfsorientierte Erweiterung des Gebäudes ist in der Gesamtplanung bereits mitberücksichtigt. Die Bauausführung soll im kommenden Jahr stattfinden, bezugsfähig ist das Gebäude Ende 2014.

"Das Weinviertel hat sich in den letzten Jahren zu einem starken und konstanten wirtschaftlichen Wachstumsmotor etabliert. Mit diesem Projekt im Wirtschaftspark Wolkersdorf wollen wir diese Entwicklungen weiter unterstützen und einen kommunikativen Austausch zwischen den eingemieteten Unternehmen fördern und damit eine Art ,Think Tank' schaffen", so Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav. Mag. Kurt Hackl, Projektinitiator und ecoplus-Aufsichtsrat, ergänzte: "Wir haben im Vorfeld schon Gespräche mit einer ganzen Reihe von Unternehmen gerade im Bereich Energie geführt und ein großes Interesse feststellen können."

Eine Vorentwurfsplanung für ein derartiges Objekt wurde von ecoplus bereits durchgeführt. "Einen Mehrwert bieten außerdem Stromtankstellen für Pkw und Fahrrad, die Vorrichtung für eine mögliche Photovoltaikanlage sowie ein von allen Mietern nutzbarer Ausstellungsraum", erklärt ecoplus-Prokurist Mag. Gerhard Schmid. "Als Wirtschaftsagentur freuen wir uns, dass wir den Unternehmern das Service eines Mehrmieterobjekts nun auch im Wirtschaftspark Wolkersdorf anbieten können", freut sich ecoplus-Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki.

Im Wirtschaftspark Wolkersdorf sind derzeit 48 Unternehmen mit über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ansässig. Für vier Unternehmen wurden von ecoplus bereits Einzelmietobjekte errichtet.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

