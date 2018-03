FPÖ-Mölzer: EU darf sich nicht in Zentralafrika-Konflikt hineinziehen lassen

Motive für Truppenentsendung Frankreichs sind weiterhin unklar - Es ist Aufgabe der Afrikanischen Union, im eigenen Haus für Ordnung zu sorgen

Wien (OTS) - Die Luftbrücke der Europäischen Union für die notleidende Bevölkerung der Zentralafrikanischen Republik dürfe nicht dazu führen, dass Europa in die Wirren dieses Landes hineingezogen werde, warnte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Aber genau diese Gefahr besteht, weil sich Frankreich - wenn auch unter einem UNO-Mandat - in der Zentralafrikanischen Republik militärisch engagiert", hielt Mölzer fest.

Dabei wies das freiheitliche Mitglied des außenpolitischen Ausschusses des EU-Parlaments darauf hin, dass die Motive für die Truppenentsendung des EU-Mitglieds Frankreich nach wie vor unklar seien. "Egal, ob Präsident Hollande mit militärischen Abenteuern von seiner desaströsen Wirtschaftspolitik ablenken will oder ob er aus postkolonialer Nostalgie die französische Hegemonie in Zentralafrika stärken will: Die EU hat sich aus diesem Konflikt unbedingt herauszuhalten", betonte Mölzer.

Schließlich seien in der Zentralafrikanischen Republik keine europäischen Interessen erkennbar, weshalb die EU und ihre Mitgliedstaaten keine Ressourcen vergeuden dürfen, so der freiheitliche Europaabgeordnete. Erstens hat die EU in erster Linie am Balkan Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Und Zweitens ist es Aufgabe der Afrikanischen Union, im eigenen Haus geordnete und friedliche Verhältnisse zu sorgen", schloss Mölzer.

