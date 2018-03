Winter Sport-Camps in der Sport&Fun Halle Dusika

Tanzen, Klettern, Landhockey, Beachvolleyball, Basketball uvm.

Wien (OTS) - Wer in den Schulferien ein passendes Sportprogramm für Kinder und Jugendliche sucht, findet mit dem Angebot des Sportamts der Stadt Wien (MA 51) und Alamande Belfor das ideale Angebot. Um nur EUR 50,- pro Kind bietet die MA 51 in Kooperation mit BigsMile auch für einkommensschwache Familien eine Woche lang sportliche Aktivitäten inklusive gesunder Verpflegung. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren und findet in den Schulferien im Dezember, Februar und April in der Sport & Fun Halle Dusika statt.

Tanzen, Sport und Schnitzel-Jagd

Vom BigsMile Dance Warm Up und Cool Down, Landhockey, Basketball, Beachvolleyball, Tischtennis, Tischfußball, Badminton oder Fußball bis hin zur Schnitzel-Jagd erwartet die TeilnehmerInnen ein umfangreiches Programm. Im Mittelpunkt stehen dabei Spaß und Bewegung. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Sport-Camps in der Sport&Fun Halle Dusika bieten für alle die entsprechenden Voraussetzungen.

Die Sport-Camps werden vom Wiener Sportamt und ISF (Internationaler Verband für Sport Förderung) gefördert.

Termine

- Weihnachtscamp 30.12.13 - 03.01.14

Anmeldungen: ab 1. November 2013

- Semestercamp 03.02.14 - 07.02.14

Anmeldungen: ab 1. Januar 2014

- Ostercamp 14.04.14 - 18.04.14

Anmeldungen: ab 1. März 2014

Das Programm läuft jeweils von 9 - 16 Uhr täglich

Die Kosten betragen EUR 50,- pro Kind pro Woche und beinhalten Verpflegung

Adresse

Sport & Fun - Dusika Stadion

Engerthstraße 267 - 269

1020 Wien

Anmeldung und Informationen unter www.bigsmileclub.com

Weitere Informationen auch unter www.sport.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/