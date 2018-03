Mit verbesserter IT zu wirksameren Hilfseinsätzen / McKinsey-Workshop: Junge Wissenschaftler verbessern die IT einer renommierten Hilfsorganisation.

Düsseldorf (ots) - Im Workshop "Wechselwirkungen" von McKinsey & Company lernen Naturwissenschaftler, Mathematiker, Informatiker und Ingenieure die IT-Anforderungen einer globalen Hilfsorganisation kennen. Vom 6. bis 9. März beschäftigen sich die Teilnehmer in Kitzbühel mit den Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Informationstechnologie. Dabei steht eine praxisnahe Fallstudie im Vordergrund. Wie lassen sich mithilfe von moderner IT die Verteilung von Hilfsgütern und das Spendensammeln verbessern? Die Veranstaltung des Business Technology Office (BTO) von McKinsey richtet sich an herausragende Studenten und Doktoranden ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Bewerben können sich Interessierte bis zum 19. Januar unter www.wechselwirkungen.mckinsey.de

Erfahrene McKinsey-Berater unterstützen die Teilnehmer bei der Bearbeitung der Fallstudie. Darüber hinaus trainieren die Wissenschaftler ihre Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten und haben die Möglichkeit, die Arbeit der Berater aus nächster Nähe kennenzulernen. Im Rahmen des Workshops bleibt außerdem genügend Zeit, das umliegende Wintersportgebiet mit Skiern oder Schneeschuhen zu erkunden.

Voraussetzung für die Teilnahme sind exzellente akademische Leistungen, Engagement sowie Interesse an technologischen und ökonomischen Fragen. Erwartet werden Bewerbungen inklusive tabellarischem Lebenslauf und Kopien aller Zeugnisse an:

Beate Huber Telefon: 069 7162-5636 E-Mail: b.huber @ mckinsey.com

oder online unter www.wechselwirkungen.mckinsey.de

Hintergrund: Das Business Technology Office (BTO) ist mit mehr als 700 Beratern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. Zu seinen Klienten zählen die Topmanager international führender Unternehmen, wachstumsstarke kleinere Firmen, Regierungsstellen sowie private und öffentliche Institutionen. BTO-Berater arbeiten an Projekten im Spannungsfeld von Wirtschaft und Technologie.

