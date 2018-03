oekostrom AG ist nachhaltigstes Unternehmen Österreichs

Aktuelle Marktforschungsstudie zeigt: 27 Prozent der Österreicher kennen oekostrom als Anbieter von Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen.

Die Hälfte aller Befragten haben 2013 den Stromanbieter gewechselt oder planen einen Wechsel.

oekostrom ist laut einer weiteren Studie nachhaltigstes Unternehmen Österreichs.

Laut einer aktuellen Marktforschung von Marketagent wird die oekostrom AG immer bekannter. Bereits jeder vierte Österreicher kennt das Unternehmen, das saubersten Strom aus Österreich liefert und sich zu hundert Prozent den Themen Ökologie, Klimaschutz, Glaubwürdigkeit, Qualität und Sicherheit verschrieben hat. Die Unternehmensphilosophie ist primär auf Nachhaltigkeit ausgelegt, was auch eine aktuelle Studie des Gallup-Instituts bestätigt - sie zeichnet oekostrom zum nachhaltigsten Unternehmen des Jahres aus.

Steigende Wechselbereitschaft beim Stromanbieter

Immer mehr Anbieter überfluten den Markt und werben mit unterschiedlichsten Angeboten. Mit einem Internet-Klick ist das Wechseln des Stromversorgers heute so einfach und günstig wie nie. Das bestätigt die steigende Wechselbereitschaft, die sich an den Marktforschungsergebnissen von Marketagent ablesen lässt. Heuer hat bereits jeder vierte Befragte seinen Stromanbieter gewechselt, und ein weiteres Viertel plant einen Umstieg. 41 Prozent bevorzugen bereits einen Onlinewechsel. "Wir waren 2011 die ersten und sind nach wie vor die einzigen, die den Kunden die Möglichkeit bieten, ihren Stromlieferanten gänzlich papierlos über das Internet zu wechseln. Das Ergebnis bestätigt uns, dass der Online-Wechsel die Wahl der Zukunft ist", so Horst Ebner, für den Vertrieb zuständiger Vorstand der oekostrom AG. Bei der Wahl des Stromversorgers ist den Österreichern die Versorgungssicherheit (80 Prozent), dicht gefolgt von günstigen Tarifen (71 Prozent) und einem kompetenten Kundenservice (61 Prozent) am wichtigsten. Die Hälfte der Befragten bevorzugt dabei sauberen Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Bekanntheitsgrad der oekostrom AG steigt

Die oekostrom AG ist Österreichs größter unabhängiger Ökostromanbieter und wird all diesen Anforderungen gerecht. Bei günstigen Preisen liefert oekostrom saubersten Strom ausschließlich aus Österreich. Dieser setzt sich aus erneuerbarer Energie zusammen, die von heimischen Produzenten aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse gewonnen wird. Mit der Marke oekostrom(R) verbinden die Befragten vorrangig die Merkmale sauberer Strom, Zukunftsträchtigkeit, Modernität und Vertrauenswürdigkeit. Laut der aktuellen Marktforschungsstudie belegt die oekostrom AG unter jenen heimischen Stromanbietern, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie in Verbindung gebracht werden, den erfreulichen zweiten Platz. Jeder vierte Österreicher kennt oekostrom. Die steigende Bekanntheit ist nicht zuletzt auf die konsequente Marktbearbeitung, die Kampagnen -wie die Frühjahrskampagne "Kein DRECK am STECKER" - und Kooperationen sowie die gesteigerte Sensibilität der Konsumenten zurückzuführen. Erfreulich ist auch, dass die Befragten der Studie ein immer größer werdendes Energie- und Umweltbewusstsein zeigen. 63 Prozent geben an, sich in ihrem Haushalt um Energieeffizienzmaßnahmen zu bemühen.

oekostrom AG ist das nachhaltigste Unternehmen Österreichs

Ein weiterer Anlass zur Freude: In einer aktuellen Umfrage des Gallup-Institutes wird die oekostrom AG zum nachhaltigsten Unternehmen Österreichs gekürt. Die Befragten wurden zur wahrgenommenen Nachhaltigkeit von 80 Unternehmen interviewt. 86 Prozent waren davon überzeugt, dass die oekostrom AG nachhaltig wirtschaftet. Damit belegt oekostrom den ersten Platz und schafft es als einziges Energieversorgungsunternehmen unter die Top 10. "Dieses sensationelle Ergebnis zeigt uns, dass sich die intensive und erfolgreiche Aufbauarbeit der vergangenen Jahre rentiert hat. Wir verfolgen konsequent das Ziel, die ökologische Energiewende mitzugestalten. Unsere Philosophie ist auf langfristiges Denken und Nachhaltigkeit ausgelegt. Wir tragen mit unseren Produkten und Dienstleistungen aktiv zum Umweltschutz bei. Das spüren die Menschen und werden dadurch motiviert, auch ihren persönlichen Beitrag zu leisten", sagt Karl Wolfgang Stanzel, Vorstand der oekostrom AG.

Über die Studien

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com hat Ende November im Auftrag der oekostrom AG eine Online-Umfrage unter 500 Österreichern zwischen 20 und 65 Jahren durchgeführt. Dabei wurden die Bekanntheit und das Image von österreichischen Stromanbietern, im Speziellen von oekostrom, abgefragt und darüber hinaus u.a. Aspekte zum Stromwechsel, zur Stromversorgung und zu Energiesparmaßnahmen ermittelt.

Das österreichische Gallup-Institut hat Mitte Oktober eine Umfrage unter 1.000 Österreichern aller Altersstufen ab 14 durchgeführt. Befragt wurden u.a. die Bekanntheit des Begriffes Nachhaltigkeit und, ob bestimmte Unternehmen mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden.

oekostrom AG - Unser Name ist Programm

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von rund 2.000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden österreichweit mit "grünem" Strom zu versorgen und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Österreich zu forcieren.

Alle Produkte und Dienstleistungen der oekostrom AG sind aktive Beiträge zu Klima- und Umweltschutz und erhöhen die Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen Energieträgern. Die oekostrom AG ist in den drei Geschäftsfeldern Stromproduktion, Stromvertrieb und Energiedienstleistungen tätig, und in ihrer Einkaufs- und Geschäftspolitik der Schonung der natürlichen Ressourcen und den Werten einer offenen Gesellschaft verpflichtet.

100 % unabhängig - 100% sauber - 100 % aus Österreich

