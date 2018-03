Bis zum Jahresende noch Steuervorteile nutzen

Holen Sie sich zu viel bezahlte Steuern noch dieses Jahr zurück - Frist für das Veranlagungsjahr 2008 läuft mit Ende des Jahres aus

Wien (OTS/BMF) - Die Weihnachtseinkäufe stehen vor der Tür und jeder Euro zählt - holen Sie sich Ihr Geld vom Finanzamt zurück. Mit Jahresende läuft die gesetzliche Frist für die Antragsstellung für das Jahr 2008 aus. Packen Sie daher jetzt die Gelegenheit beim Schopf und machen Sie noch heuer Ihre Arbeitnehmerveranlagung.

Der schnellste und bequemste Weg, die Arbeitnehmerveranlagung zu machen ist via FinanzOnline, der elektronischen Veranlagung über das Internet. Bereits über 3 Mio. Österreicher/innen nutzen FinanzOnline und ersparen sich somit Geld, Weg- und Wartezeiten. Mit FinanzOnline können Sie Amtswege per Mausklick bequem von zuhause aus machen sowie jederzeit Änderungen bei personenbezogenen Daten durchführen.

Welche Ausgaben können zum Beispiel abgesetzt werden: Steuertipps

Absetzbar sind - unter bestimmten Voraussetzungen - Sonderausgaben wie beispielsweise Spenden oder Kirchenbeiträge, außergewöhnliche Belastungen, zu denen unter anderem Kinderbetreuungskosten zählen und Werbungskosten. Im Detail bedeutet das: Als Werbungskosten können alle Aufwendungen, die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der persönlichen Einnahmen dienen, geltend gemacht werden. Dazu zählen beispielsweise Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen oder die Ausübung eines neuen Berufes ermöglichen.

Seit dem Jahr 2009 sind außerdem Aufwendungen für die Betreuung von Kindern abzugsfähig. Das gilt für Kinder, die zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Kinderbetreuungskosten sind mit 2.300 Euro pro Kind und Kalenderjahr begrenzt. Voraussetzung ist, dass die Kinder in einer öffentlichen oder privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder durch eine pädagogisch qualifizierte Person betreut werden.

In den Startlöchern für die Arbeitnehmerveranlagung 2013

Und all jene die schon in den Startlöchern für die Arbeitnehmerveranlagung 2013 stehen sollten noch bis Jahresende Ausgaben wie Spenden und/oder Kirchenbeiträge tätigen, denn seit dem Jahr 2012 sind auch Sonderausgaben wie Geldspenden an freiwillige Feuerwehren, an gesetzlich anerkannte Tierheime und an Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, steuerlich abzugsfähig. Voraussetzung für die Spendenabzugsfähigkeit ist - wie auch bei mildtätigen und humanitären Organisationen - dass die Umweltorganisationen und Tierheime in der Liste der begünstigten Spendenempfänger auf der Homepage des Finanzministeriums www.bmf.gv.at aufgelistet sind. Im Jahr 2013 geleistete Kirchenbeiträge können bis maximal 400 Euro als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Bis zur Veranlagung für das Jahr 2011 waren höchstens 200 Euro absetzbar. Die Arbeitnehmerveranlagung kann von der Finanzverwaltung mit Eintreffen der Lohnzettel bearbeitet werden - dies ist in den meisten Fällen Ende Februar 2014.

Tipps von Ihrem Finanzamt für eine rasche und einfache Arbeitnehmerveranlagung

Nicht vergessen: Geben Sie statt Ihrer Kontonummer nur noch BIC und IBAN an. Sie finden diese beiden Codes auf Ihrer Bankomatkarte oder Ihrem Kontoauszug.

Vollständig ausfüllen: Für eine rasche Bearbeitung müssen Ihre persönlichen Daten sowie die Anzahl der bezugsauszahlenden Stellen sorgfältig ausgefüllt werden.

Formulare: Wenn Sie die Arbeitnehmerveranlagung via Formular machen bestellen sie diese Online unter www.bmf.gv.at oder telefonisch bei Ihrem Finanzamt.

Bewahren Sie Ihre Belege 7 Jahre auf und schicken Sie diese nur auf Nachfrage an ihr zuständiges Finanzamt.

Für die Formularabgabe ist kein persönlicher Termin im Finanzamt notwendig - schicken Sie die Formulare einfach per Post oder werfen Sie die Formulare in den Einwurfkasten/Selbststempler im Finanzamt. Steuerrechtliche Aspekte sowie Erklärungen zum Ausfüllen der Formulare entnehmen Sie bitte dem aktuellen Steuerbuch zum Download unter www.bmf.gv.at/publikationen oder telefonisch zum Bestellen beim Bürgerservice des Finanzministeriums.

Serviceorientierung und Bürgernähe sind Grundprinzipien der Finanzverwaltung und stehen bei der täglichen Arbeit stets im Vordergrund. Fragen zur Arbeitnehmerveranlagung beantwortet gerne das Bürgerservice des Finanzministeriums werktags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer: 0810 001 228, buergerservice @ bmf.gv.at, sowie die FinanzOnline Hotline. Diese ist österreichweit zum Ortstarif unter 0810/22 11 00 von Montag bis Freitag, 08.00 bis 18.00 Uhr, erreichbar.

