Sommerakademie für Fotografie - Der nächste Sommer kommt bestimmt!

Wien (OTS) - Auch wenn es draußen kalt und grau ist, der nächste Sommer kommt bestimmt! Die Fotoschule Wien veranstaltet jeweils im Juli eine Sommerakademie für Fotografie. Bis Ende Februar gibt es einen Frühbucherbonus.

Das Programm der Sommerakademie gliedert sich in zwei einwöchige Kurse auf unterschiedlichem Niveau. Der Basiskurs ist für EinsteigerInnen in das Medium der Fotografie gedacht. Der Aufbaukurs richtet sich an fortgeschrittene FotografInnen, die ihr Wissen vertiefen bzw. weitere praktische Erfahrung sammeln wollen. Im Rahmen der Sommerakademie für Fotografie gibt es auch eine eigene Gruppe für Jugendliche, in der neben dem Fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera auch Smartphones oder iPhones als Kamera willkommen sind.

Weitere Informationen zur Sommerakademie für Fotografie sowie zu den weiteren Fotokursangeboten der Fotoschule Wien gibt es unter:

http://www.foto-sommerakademie.at und http://www.fotoschule.at

