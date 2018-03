Tarifverhandlungen für CT/MRT-Institute gescheitert

NÖ Ärztekammer: Das ist erst ein kleiner Vorgeschmack dessen, was bei der kommenden Gesundheitsreform droht

Wien (OTS) - Nicht weiter verwunderlich ist es aus Sicht von Dr. Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer, dass die Verhandlungen zwischen der Wirtschaftskammer und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger über den CT/MRT Gesamtvertrag gescheitert sind. "Es war für mich nur eine Frage der Zeit, wer sich wann und wo als erster entschließt, die Kassenverträge zu kündigen bzw. nicht weiterzuführen." In der Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt sich bei allen Berufsgruppen und Organisationen im öffentlichen Gesundheitswesen ein immer größeres Klaffen zwischen der Teuerungsanpassung bei den Tarifen und der tatsächlichen Teuerung bei den Betriebskosten. "Wenn über Jahrzehnte keine oder zu geringe Anpassungen gemacht werden, dann ist die wirtschaftliche und somit medizinische Leistungsfähigkeit von Ordinationen und Instituten gefährdet", so Ärztekammerchef Dr. Reisner.

Doch die fehlende Wertanpassung der Honorare ist nur ein Teil der Probleme, an denen die Einigung gescheitert ist. Univ.-Doz. Dr. Franz Frühwald, der Bundesfachgruppenobmann der Radiologen in Österreich, kritisiert vor allem die Forderung der Sozialversicherung, das Leistungsvolumen der Radiologen noch weiter einzuschränken. "Menschen, die zu uns kommen, haben eine eindeutige medizinische Indikation, eine Überweisung durch einen Facharzt oder Allgemeinmediziner und eine Bewilligung, die von einem so genannten "Chefarzt" erteilt ist. Sie brauchen diese Untersuchung, und zwar schnell. Sie haben einen Anspruch darauf. Wir als Ärztinnen und Ärzte haben aber sicher nicht die Aufgabe, den Patientinnen und Patienten das zu verwehren oder hinauszuzögern, was die Sozialversicherung aus Spargründen nicht bezahlen will."

Unnötige Engpässe bei Untersuchungen, obwohl Kapazitäten vorhanden wären

Die Vorgaben der Sozialversicherung entsprechen einer Praxis, die sich leider seit einiger Zeit immer weiter ins öffentliche Gesundheitssystem eingeschlichen hat. Um Kosten zu sparen, wird seitens der Kostenträger rationiert. Es gibt zu wenig Personal, zu wenig Kassenstellen und es dürfen nicht alle notwendigen Untersuchungen geleistet werden. "Das führt bei den Bilddiagnostik-Instituten zu unnötigen Engpässen, obwohl die Kapazitäten vorhanden wären. Auf manche Untersuchungen in unserem Fach muss man heute bereits bis zu drei Monate unnötig warten. Wenn es nach der Sozialversicherung geht, dann steigt die Wartezeit auf ein halbes Jahr an ", ist Dr. Frühwald überzeugt. "Und dagegen wehren wir uns!"

Aber die Politik versucht uns ja ständig zu erklären, dass künftig alles besser und billiger wird, und zwar ohne Leistungseinschränkungen", so Präsident Dr Reisner weiter. Doch diese Rechnung wird nicht aufgehen, wenn sich keine 180-Grad-Umkehr bei der Richtung der so genannten "Gesundheitsreform" einstellt. "Wer immer mehr Geld in unnötige, teure Bürokratiestrukturen statt in die Verbesserung der Versorgung steckt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn irgendwann das Geld ausgeht. Aber das ist nicht der Verantwortungsbereich der Ärzteschaft. Wir sind Behandler und keine Mangelverwalter. Wir werden den begonnenen Rationierungskurs nicht bedingungslos mitgehen."

Soziale Krankenkassen sind auf dem Weg, zu "asozialen Sparkassen" zu werden

Aus seiner Sicht sind die sozialen Krankenkassen auf dem besten Weg, sich zu "asozialen Sparkassen" zu entwickeln. "Wir Ärztinnen und Ärzte brauchen die Kassenverträge nicht. Unsere medizinische Leistung wird immer mehr gebraucht werden. Für die Patientinnen und Patienten ist es derzeit zwar angenehm, "gratis" Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Doch es würde auch mit Zuzahlungen funktionieren", ist Präsident Dr. Reisner überzeugt, weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass damit die sozial Schwachen weiter geschwächt werden. "Und spätestens wenn die Arbeitsbedingungen als Kassenmediziner so schlecht geworden sind, dass medizinisch und juristisch korrekte Behandlungen nicht mehr gewährleistet werden können, müssen auch die Gesamtverträge zwischen Gebietskrankenkassen und Ärztekammern in den Bundesländern in Frage gestellt werden."

Mit dieser unverständlichen Haltung im Bereich der Bilddiagnostik-Institute disqualifizieren sich die Krankenversicherer aus seiner Sicht bereits heute als beteiligte Verhandler bei der kommenden Gesundheitsreform, die laut Bundeszielsteuerungsvereinbarung die Interessen der Patientinnen und Patienten unter dem Aspekt "Best Point of Service" in den Mittelpunkt stellen soll. Präsident Dr. Reisner fasst zusammen: "Wenn man kranken Menschen eine Behandlung verwehrt oder diese verzögert, obwohl die Notwendigkeit sogar vom eigenen Verwaltungsapparat festgestellt wurde, dann hat man seine Existenzberechtigung im Gesundheitssystem eines Sozialstaates längst verloren. Dass dabei auch noch die ohnehin exorbitanten Verwaltungskosten der Kassen jedes Jahr um fünf Prozent steigen, ist vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Unverfrorenheit."

