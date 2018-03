Hundstorfer zu Regierungsgesprächen: Es geht nicht um Privatisierungen sondern um neu konzipierte ÖIAG

Wien (OTS/BMASK) - "Es geht in den Regierungsverhandlungen nicht um Privatisierungen, wie in Meldungen von morgen erscheinenden Tageszeitungen zu lesen ist, sondern darum, dass eine neu konzipierte ÖIAG auch Vorschläge für Zu- oder Verkäufe an die Bundesregierung machen kann; und zwar um Zu- oder Verkäufe, die im Interesse des Standortes und der Republik Österreich stehen", unterstrich Sozialminister Rudolf Hundstorfer Sonntag Abends in einer Aussendung. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Mag. Norbert Schnurrer, Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: (01) 71100-2246

www.bmask.gv.at



www.facebook.com/bmask.gv.at