Neues Volksblatt: "Denkzetteleien" von CR Christian HAUBNER

Ausgabe vom 9. Dezember 2013

Linz (OTS) - Der blaue Strache fordert also, die Wahlen zum Europaparlament zu "Denkzettel-Wahlen" zu machen. Wieder einmal. Neu ist dieser Ruf nach Denkzetteln in blauen Kreisen ja keineswegs. Ist auch sehr bequem: Man macht sich gar nicht die Mühe, sich selbst den Kopf zu zerbrechen auf der Suche nach umsetzbaren, tragfähigen und nachhaltigen Konzepten. Das hat schon in Zeiten und in Ländern, in denen die Blauen Verantwortung tragen hätten sollen, nie wirklich funktioniert. Stattdessen ist man sicherheitshalber einfach dagegen, teilt verbal kräftig aus und sagt, woran die anderen nicht alles so schuld seien.

Und Schuldige findet ein Strache immer: Im Zweifelsfall sind's die Ausländer. Die seien ja an so vielem schuld, etwa an der Arbeitslosigkeit (obwohl Österreich trotz allem den besten Arbeitsmarkt der EU hat). Oder sie sind schuld am teuren Sozialsystem. An der Kriminalität sowieso.

Und dann gibt's da natürlich auch die EU. Die trägt laut den Blauen auch an so vielem die Schuld. Ist eigentlich kein Wunder: Immerhin besteht die EU laut bläulicher Denkweise ja fast ausschließlich aus Ausländern.

Und so ruft Strache wieder mal nach einer Denkzettel-Wahl - freilich in der Hoffnung, ohne allzu große eigene Anstrengung auf möglichst viele Stimmen zu kommen. Vielleicht ist das alles aber gar keine so schlechte Idee: Vielleicht ist einmal ein Denkzettel für jene fällig, die stets Denkzetteln fordern.

