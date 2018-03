TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Olympia-Boykott ist ein Signal", von Mario Zenhäusern

Ausgabe vom 9. Dezember 2013

Innsbruck (OTS) - Deutschlands Bundespräsident Joachim Gauck fährt nicht zu den Winterspielen in Sotschi, weil in Wladimir Putins Russland zu große Defizite bei der Einhaltung der Menschen- und Minderheitenrechte bestehen.

Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck wird im Februar nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi reisen. Weil Gauck schon mehrfach Kritik an rechtsstaatlichen Defiziten in Wladimir Putins Reich geübt sowie die Behinderung kritischer Medien angeprangert hat, wird dieser Schritt als offizieller Boykott gewertet. Für Putin ist das ein weiterer Tiefschlag in seiner Beziehung zum deutschen Staatsoberhaupt: Gauck hat Russland in seiner - zugegeben erst kurzen - Amtszeit noch nie besucht.

Bisher hatten Sportler, Funktionäre, Menschenrechtsorganisationen und Umweltschützer in Zusammenhang mit Sotschi 2014 immer wieder Kritik geübt und ein breites Betätigungsfeld vorgefunden. Die schonungslose Zerstörung der Natur sorgte ebenso für Schlagzeilen wie die von Putin angeordnete Diskriminierung von homosexuellen Paaren oder die brutale Unterdrückung von Minderheiten in Russland. Mit Gaucks Weigerung, an die Schwarzmeerküste zu fahren, hat der Protest nun eine neue, politische Note bekommen. Der Kämpfer für mehr Demokratie ist nicht bereit, nur wegen Olympischer Spiele den Schein zu wahren und alles zu vergessen, was sich im Vorfeld an Drangsalierungen und Menschenrechtsverletzungen abgespielt hat - und sich wieder abspielen wird, wenn das olympische Feuer in Sotschi erloschen ist.

Gaucks Absage an Wladimir Putin und dessen Art, sein Land zu regieren, ist ein wichtiges Signal. Auch für künftige Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften. Bei der Vergabe dieser Großereignisse ist der sportliche Gedanke längst in den Hintergrund gerückt. Politik und vor allem Geld spielen die Hauptrolle. Würde nur der Sport allein den Ausschlag geben, käme niemand auf die Idee, eine Fußball-Weltmeisterschaft im Emirat Katar zu organisieren. Oder eben Olympische Winterspiele im subtropischen Sotschi am Schwarzen Meer. Doch an dieser zweifelhaften Vergabepraxis wird sich nichts ändern, solange es bei sportlichen Großveranstaltungen nicht um die Leistungen der Athletinnen und Athleten geht, sondern um die Eitelkeiten jener, die von den Spektakeln profitieren. Genau deshalb braucht es Stimmen wie jene von Joachim Gauck, die daran erinnern, dass der kollektive Jubel um Weltmeistertitel oder Olympische Medaillen dann verstummen muss, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten oder grundsätzliche demokratiepolitische Defizite geht.

