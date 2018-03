NEOS-Landessprecher Gerald Loacker: LH Wallner betreibt "billiges Doppelspiel"

Loacker hält Distanzierung Wallners von der Bundes-ÖVP für unglaubwürdig

Bregenz (OTS) - Im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten hat sich ÖVP Landeshauptmann Markus Wallner am Wochenende noch vor Unterzeichnung des Regierungsabkommens einer rot-schwarzen Koalition bereits davon distanziert. Loacker verweist auf die Rolle Wallners im ÖVP Verhandlungsteam und kritisiert das inszenierte "billige Doppelspiel".

NEOS-Landessprecher Gerald Loacker hält die Aussagen Wallners gegenüber der Bundes-ÖVP für unglaubwürdig. "LH Wallner sitzt ja selbst im Verhandlungsteam der ÖVP und ist daher für das Ergebnis mitverantwortlich. Da kann Wallner nicht so tun, als gingen ihn die Verhandlungsergebnisse nichts an", kommentiert Loacker die Aussagen des Vorarlberger Landeshauptmanns.

Bei den NEOS äußert man den Verdacht, dass bereits eifrig auf die Landtagswahl im September 2014 hin taktiert wird: "Die Ländle-ÖVP wird wieder einmal so tun, als ob sie gar nicht Teil der ÖVP wäre. Dabei haben wir es in Vorarlberg mit derselben verkrusteten Bünde-Partei zu tun wie in ganz Österreich. In Wien sitzen die Ländle-Vertreter im schwarzen Verhandlungsteam zur Regierungsbildung. Kaum zu Hause über dem Arlberg, beginnen sie über die ÖVP-Verhandlungsergebnisse zu schimpfen. Das ist ein durchsichtiges und "billiges Doppelspiel" des Landeshauptmannes. Mehr Ehrlichkeit und weniger Selbstgefälligkeit der Vorarlberger ÖVP Spitze wäre da angebracht. Die Vertreter der Vorarlberger ÖVP haben sich halt nicht durchgesetzt, weder in der Bildungspolitik, noch bei Familien oder Finanzen haben sie Spuren hinterlassen können", kritisiert Loacker.

Die NEOS wären nach wie vor zu einer Regierungsbeteiligung bereit. "Wenn Landeshauptmann Wallner mit rot-schwarz nicht zufrieden ist, solle er sich doch für eine neue Politik und neues Regieren einsetzen", fordert Loacker.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Gamon

Presse NEOS Bundespartei

claudia.gamon @ neos.eu

0664 513 79 12