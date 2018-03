Verdacht auf Falschbeurkundung durch Kaufmann-Bruckberger und Ernest Gabmann

Oberwaltersdorf/St. Pölten (OTS) - Entsetzt äußert sich heute Team Stronach Niederösterreich Landesobfrau Renate Heiser-Fischer darüber, dass die ausgeschlossenen Funktionäre Elisabeth Kaufmann-Bruckberger und Ernest Gabmann offensichtlich manipulierte Statuten für ihre neu gegründete Partei beim Innenministerium hinterlegten. Diese seien angeblich bei einer am 1.12.2013 in Perchtoldsdorf abgehaltenen Gründungsversammlung beschlossen worden. Als Gründungsmitglied wird in den Statuten LAbg Gabriele Von Gimborn genannt, die aber an der Parteigründung in keiner Weise mitwirkte und sich von dieser auch ausdrücklich distanziert, wie sie bereits gestern nach ihrer Urlaubsrückkehr erklärte.

"Es passt zur Handlungsweise von Kaufmann-Bruckberger und Gabmann und es wäre nicht das erste Mal, dass Urkunden in ihrer Verantwortung unter dubiosen Umständen zustande kommen. Offensichtlich wurden durch diese falschen Angaben auch LAbg. Walter Naderer und LAbg. Dr. Herbert Machacek in die dubiosen Machenschaften hineingezogen. Wir distanzieren uns klar von Personen, die nicht unsere Werte und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten und nur die eigenen Vorteile in den Vordergrund stellen. Diese Menschen vergessen, dass sie ihre jetzt inne habenden Positionen in Landtag und Landesregierung dem Engagement von Frank Stronach und dem vieler hunderter ehrenamtlicher Funktionäre zu verdanken haben. Wer so handelt, hat in keiner Partei mehr sein politisches zu Hause! Der laufende Bereinigungsprozess ist wichtig und wird von unseren Sympathisanten begrüßt", schließt Landesobfrau Renate Heiser-Fischer.

