SP-Reindl ad VP-Ulm: Schluss mit billiger Polemik

Stadt Wien ist sich der besonderen Verantwortung kommunaler Unternehmen bewusst

Wien (OTS/SPW-K) - "Lieber Kollege Ulm, ich bitte Sie gerade auch am Sonntag die Kirche im Dorf zu lassen", so SP-Kontrollamtssprecher und Gemeinderat Thomas Reindl in einer Reaktion auf die Aussendung von VP-Gemeinderat Wolfgang Ulm.

"Wer die aktuellen Kontrollausschussberichte aufmerksam liest, kommt zum Schluss, dass das System der Kontrolle in Wien ausgezeichnet funktioniert. Bereits in den schriftlichen Stellungnahmen der geprüften Unternehmen zeigt sich, dass dort wo Mängel aufgezeigt werden, auch die Behebung in Aussicht gestellt wird bzw. der Mangel oft bereits behoben wurde. Das ist auch im Sinne der Wienerinnen und Wiener. Denn die kommunalen Unternehmen haben nicht nur eine große Bedeutung für unsere Stadt, schließlich sind die Wiener Stadtwerke ja nicht nur Innovationstreiber (Stichwort Bürgersolarkraftwerke) und tätigen gerade auch während der Wirtschaftskrise essentielle Investitionen in die Wiener Infrastruktur, sondern sie haben auch eine besondere Verantwortung. Gerade bei den Bieterverfahren bei der Fernwärme Wien muss man bei fairer Beurteilung aber auch sehen, dass die Wiener Stadtwerke hier klar die Geschädigten sind, Bieterabsprachen auch selbst angezeigt haben", stellt Reindl fest.

Und weiter: "Aussagen, dass Unternehmungen dem Eigentümer entgleiten würden zeigen nur eines: Die ÖVP ist an konstruktiver Kritik im Kontrollausschuss nicht (mehr) interessiert. Was Sie wollen, ist mit billiger Polemik Stimmung für Privatisierungen machen."

