Stadthallenbad Desaster erreicht neue (gerichtliche) Dimension!

Wien (OTS) - "Was ich den politisch Verantwortlichen seit der vollkommen überhasteten und durch Panik und Inkompetenz ausgelösten Verhängung des Baustopps (Datum Jänner 2011) vorhergesagt habe, tritt nun ein", so Gemeinderätin Isabella Leeb zu einem Bericht in der heutigen Kronen Zeitung.

Die Causa landet vor Gericht. Ein zähes juristisches Ringen wird folgen, natürlich zu Lasten des Steuerzahlers. Dass derartige Verfahren langwierig und kostenintensiv sind, ist allseits bekannt.

Isabella Leeb: "Im Angesicht des vernichtenden Kontrollamts-Berichtes, der seitens der politisch Verantwortlichen und seitens der Verantwortlichen in Wien Holding ein verheerendes Bild an Inkompetenz und Planlosigkeit aufgezeigt hat, ist die heutige Aussage des Wien Holding Chefs "Wir werden dem Generalplaner alle anstehenden Kosten verrechnen" als mutig zu bezeichnen.

Mit dem Geld anderer Leute (Steuergeld) kann man leicht großzügig sein und auch hohe Prozessrisiken eingehen. Das ist für die Wiener bitter, denn diese Causa wird uns noch viele Jahre beschäftigen und hohe Geldsummen verschlingen.

"Es wird weiterhin die Aufgabe der ÖVP Wien sein, die politische Verantwortung aufzuzeigen, Konsequenzen und richtige Schlüsse für zukünftige Projekte einzufordern", so Leeb abschließend.

