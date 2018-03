Schönborn: Jeder Mensch hat unabdingbare Würde von Empfängnis an

Wiener Erzbischof bei Festgottesdienst zum Hochfest der "ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria" - Frohes Fest, weil Gott immer schon ein positives Vorzeichen vor das Leben jedes Menschen gesetzt hat

Wien, 08.12.13 (KAP) Das Hochfest "Maria Empfängnis" erinnert daran, dass "jeder Mensch von Anfang an eine unabdingbare Würde hat", weil Gott mit der Empfängnis die unsterbliche Seele schafft und einstiftet. An diese fundamentale Glaubenswahrheit erinnerte Kardinal Christoph Schönborn am Sonntag beim Festgottesdienst im Wiener Stephansdom und bezeichnete die Empfängnis als "zeitlichen Anfang einer ewigen Existenz". Das kirchliche Hochfest am 8. Dezember bekenne nicht nur die "Vorweg-Erlösung von Maria". Es öffnet auch den Blick darauf, dass Gott immer schon ein positives Vorzeichen vor das Leben jedes Menschen gesetzt hat durch die Erlösung in Jesus Christus, so der Wiener Erzbischof.

Der menschliche Zeugungsakt "ist das wunderbarste Zusammenwirken von Gott und Mensch im natürlichen Bereich", betonte der Kardinal, der in seiner Predigt auch auf die Frage nach dem Bösen in der Welt einging. Die kirchliche Lehre von der Erbsünde mache deutlich, dass das Böse, weder von Gott geschaffen, noch seinen Ursprung in der Natur hat. Vielmehr komme es aus dem Fehlverhalten des Menschen. "Die Ursünde der Stammeltern, wurde zur Erbsünde der Menschen" -diese schwer zu begreifende Wahrheit sei letztlich die "einzige ernstzunehmende Erklärung des Bösen" auch im Vergleich zu allen philosophischen Erklärungsversuchen, so der Kardinal.

Das heutige Hochfest von der "ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria" sei ein "Lehrstück des Glaubens". "Maria ist frei von der Verstrickung ins Böse, weil sie vorweg erlöst ist aus Gnade", so Schönborn. Der 8. Dezember sei auch ein "frohes Fest" für alle Menschen, denn: "Kein Mensch kommt auf die Welt mit negativen Vorzeichen", weil Gott durch Jesus Christus immer schon vor jede Menschen ein positives Zeichen gesetzt habe, auch wenn das Leben dann von einer persönlichen Schuldgeschichte geprägt ist. Der Blick auf Maria könne helfen, diese Wahrheit zu erkennen, sagte der Kardinal.

Nach dem Festgottesdienst im Stephansdom wird Kardinal Schönborn die schon traditionelle "Immaculata-Feier" am Nachmittag um 16 Uhr bei der Mariensäule vor der Kirche "Am Hof" eröffnen. Von dort wird der Wiener Erzbischof mit den Gläubigen in einer Lichterprozession durch die Wiener Innenstadt wieder zum Stephansdom ziehen und dort eine Marienvesper feiern.

