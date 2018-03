Prammer absolviert Arbeitsbesuch in Zagreb

Gespräche mit führenden Repräsentanten der Republik Kroatien

Wien/Zagreb (OTS) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer absolviert am Montag auf Einladung ihres kroatischen Amtskollegen Josip Leko einen Besuch in Zagreb. Es sei ihr wichtig, die erste Auslandsreise in der neuen Gesetzgebungsperiode in das neue EU-Mitgliedsland zu unternehmen, sagt Prammer. Sie wird von einer ParlamentarierInnendelegation begleitet und die führenden Repräsentanten der Republik Kroatien treffen.

Auf dem Besuchsprogramm stehen Gespräche mit Staatspräsident Ivo Josipovic und Premierminister Zoran Milanovic. Außerdem wird sie das kroatische Parlament (Sabor) zu einem Informationsaustausch mit Präsident Leko aufsuchen. Im Parlament stehen zudem Aussprachen mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für europäische Angelegenheit, Daniel Mondekar, sowie mit dem Vorsitzenden Milorad Pupovac und Mitgliedern des Ausschusses für Außenpolitik auf dem Programm auf dem Programm.

Im Zentrum dieser Gespräche werden die bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Kroatien stehen. Europafragen und die Situation auf dem Westbalkan stehen ebenfalls auf der Agenda.

Bereits am Sonntagabend trifft Prammer VertreterInnen österreichischer Unternehmen, die in Kroatien tätig sind, zu einem Informationsaustausch.

Der Besuch von Präsidentin Prammer knüpft bei guten bilateralen Kontakten an. Sie erwidert Besuche von Staatspräsident Josipovic im Jahr 2010 und von Parlamentspräsident Leko 2012. Beide waren damals auch im österreichischen Parlament zu Gast. Zweiter Nationalratspräsident Fritz Neugebauer nahm in Zagreb an der Feier anlässlich des EU-Beitritts Kroatiens am 1. Juli 2013 teil und Kroatiens Außenministerin Vesna Pusic sprach zu diesem Thema vergangenen März im österreichischen Parlament.

Der beim nunmehrigen Besuch in Zagreb von NR-Präsidentin Prammer angeführten Delegation gehören die Abgeordneten Elmar Mayer (SP), Werner Amon (ÖVP), Anneliese Kitzmüller (FPÖ), Gabriela Moser (Grüne) und Christoph Vavrik (NEOS) sowie Parlamentsdirektor Harald Dossi an. (Schluss)

