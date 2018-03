AVISO Pressekonferenz: Einigung zur Zentralmatura - Montag, 9.12.2013 13:00 Uhr

PK mit Bundesschulsprecherin Angi Groß, bifie-Direktor Martin Netzer und einem Vertreter des BMUKK

Wien (OTS) - Am Freitag, 6. Dezember, ist das Ultimatum der Bundesschülervertretung und der Schülerunion an das Bundesinstitut für Bildung, Forschung und Innovation (bifie) und an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) ausgelaufen. Am Wochenende konnte auf Facebook eine Einigung präsentiert werden (hier zum Video über die Einigung:

http://bit.ly/1gN4bXe). Am Montag werden die Ergebnisse der Verhandlungen und die weiteren Maßnahmen präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Angi Groß, Bundesschulsprecherin

Mag. Martin Netzer MBA, bifie-Direktor

Ein Vertreter des BMUKK

Pressekonferenz:

Datum: 9. Dezember 2013

Beginn: 13:00 Uhr

Ort: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium VIII Wien (8. Bezirk Josefstadt)

Adresse: Albertgasse 18-22, 1080 Wien (Klassenzimmer im Erdgeschoss)

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Die derzeitige Bundesschulsprecherin Angi Groß kommt aus der Schülerunion.

