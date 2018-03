Walser zur Neuen Mittelschule: teurer Etikettenschwindel!

Grüne fordern nationalen Bildungsgipfel.

Wien (OTS) - "Der Rechnungshofbericht zur Neuen Mittelschule bestätigt unsere Kritik in allen Punkten", sieht sich NAbg. Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen im Parlament, durch den vom "profil" zitierten Rohbericht bestätigt: "Die Mittelschule ist die alte Hauptschule in neuer Verpackung und somit ein Etikettenschwindel."

"Wenn man derartige Reformen beschließt, ohne die zuvor selbst als Bedingung bezeichnete Evaluierung auch nur begonnen zu haben, verbrennt man bewusst Steuergeld", ist Walser empört und erinnert an die ursprünglichen Versprechungen: "Anfangs wurde versprochen, die Neue Mittelschule werde die Trennung der Kinder mit zehn Jahren verhindern. Jetzt stellt sich heraus, dass das Gegenteil der Fall ist, die viel zu frühe Trennung der Kinder wurde sogar zementiert!" Wenn SPÖ und ÖVP nicht in der Lage sind, die von allen Expertinnen und Experten geforderte grundlegende Schulreform durchzuführen, muss es einen nationalen Bildungsgipfel geben, an dem alle Beteiligten und Betroffenen teilnehmen: "Die Vorarbeiten dafür wurden im Zuge des Bildungsvolksbegehrens geleistet, auf diesen Ergebnissen können wir aufbauen."

Statt der Parallelform von AHS-Unterstufe und NMS fordern die Grünen eine Gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen: "Die SPÖ hat aber alle ihre diesbezüglichen Versprechungen aus dem Wahlkampf schon vor Beginn der Regierungsverhandlungen beim Portier der ÖVP-Zentrale abgegeben!"

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Bernd Pekari, Tel.: +43-67686665930

mailto: bernd.pekari @ gruene.at