AK-Präsident Kalliauer: Nur gerechte Löhne und Arbeitsplätze für Ältere stellen zukünftige Pensionen sicher

Linz (OTS) - Um unsere Pensionen dauerhaft zu sichern, braucht es keine grundlegende Reform des österreichischen Sozialsystems, sondern vielmehr grundlegende Änderungen der Wirtschaft. "Gerechte Löhne, bezahlte Überstunden, Arbeitsplätze für Ältere - das sind die richtigen Ansätze, um unser Pensionssystem nachhaltig zu finanzieren", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Den jüngsten Bericht der Pensionsreformkommission nehmen Arbeitgebervertreter zum Anlass, weitere Reformen und Einschnitte im Pensionssystem zu fordern. Für die Arbeiterkammer Oberösterreich ist das der völlig verkehrte Ansatz: Zum einen, weil die Befunde der Pensionsreformkommission zum Teil nicht nachvollziehbar sind, besonders was die Langzeitprognosen bis 2060 betrifft - das sind keine Voraussagen, sondern bestenfalls Szenario-Rechnungen unter bestimmten Annahmen.

Zum anderen, weil es in den letzten Jahren viele Änderungen gegeben hat, deren Auswirkungen erst in Zukunft spürbar sein werden. Alleine das Auslaufen der Langzeitversicherten-Regelung ("Hacklerregelung") wird dazu führen, dass die Menschen später in Pension gehen. Der Grundsatz "Rehabilitation statt Invaliditätspension" wird ebenfalls zu einem Steigen des faktischen Pensionsantrittsalters führen. Und last but not least wird ab 2024 das Frauenpensionsalter sukzessive um fünf Jahre steigen.

Angesichts dieser Fakten scheinen die Annahmen der Pensionsreformkommission, was das Ansteigen des Pensionsalters betrifft, viel zu pessimistisch. Das Pensionsantrittsalter werde bis 2060 nur um 2,5 Jahre auf 61 Jahre steigen, heißt es da etwa. Die Wirtschaftskammer greift diese Einschätzung gleich dankbar auf, um eine "Sozialstaatsreform" zu fordern. Wie eine Sozialstaatsreform nach dem Geschmack der Wirtschaftskammer ausschauen würde, kann man sich leicht vorstellen: Erleichterungen für die Wirtschaft, Verschlechterungen für die Arbeitnehmer/-innen. Seriös und zielführend sind solche Forderungen nicht. Zumal niemand bis 65 arbeiten kann, wenn es die Wirtschaft nicht zulässt.

"Für die Wirtschaftskammer ist offenbar fix, dass sich bis 2060 nichts ändern wird. Keine Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, keine alternsgerechten Arbeitsplätze, keine Jobchancen für Ältere. Das ist erschütternd", so AK-Präsident Kalliauer. Deshalb führe an einem Bonus-Malus-System kein Weg vorbei.

"Das von der AK geforderte Bonus-Malus-System hat, wie man aus den Koalitionsverhandlungen hört, gute Chancen auf Verwirklichung. Betriebe, die kaum Ältere beschäftigen oder Ältere kündigen, um sie durch jüngere und billigere Arbeitskräfte zu ersetzen, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden - und zwar mit Strafen, die wehtun", fordert Kalliauer.

Gerechte Löhne und Gehälter zahlen, Überstunden korrekt abgelten, die Entgeltdiskriminierung von Frauen beseitigen, junge Beschäftigte nicht "verheizen", für gesunde Arbeitsbedingungen sorgen und Ältere beschäftigen - so kann die Wirtschaft für sichere Pensionen sorgen, ganz ohne weitere Einschnitte im Sozialsystem.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Tel.: (0664) 82 37 988

mailto: andrea.heimberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at