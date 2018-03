Einsatzmedaille des Landes Wien für drei KindergartenpädagogInnen

Wien (OTS) - Im Wiener Rathaus wurden am Freitag Einsatzmedaillen des Landes Wien an drei KindergartenpädagogInnen verliehen. Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch dankte Andrea Gänsdorfer, Adriana Kikusova und Alexander Huber für ihren vorbildlichen Einsatz im Sommer des Vorjahres, als sie einem Kindergartenkind nach einem Atemstillstand durch rasche Wiederbelebungsmaßnahmen das Leben retten konnten. Nach einem berührenden Mail des Großvaters des Kindes an die Stadt, wurde der Beschluss zur Verleihung der Einsatzmedaillen gefasst.

"Im Namen der Stadt möchte ich den drei PädagogInnen für ihren engagierten persönlichen Einsatz meinen besonderen Dank aussprechen", betonte Oxonitsch. "Sie stehen mit ihrem Engagement stellvertretend für die tausenden MitarbeiterInnen der Wiener Kindergärten, die tagtäglich Herausragendes leisten!"

Pressebild unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Michaela Zlamal

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

Tel.: +43 1 4000-81930

michaela.zlamal @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/