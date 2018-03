ORF-III-Dokumontag: Themenabend zum Spielzeug als Tradition, Kult und Gefahr

Außerdem: "Artist in Residence"-Projekt von Moana Vonstadl und "Wiener Vorlesungen" über Antisemitismus

Wien (OTS) - Kurz vor Weihnachten stehen wie jedes Jahr wieder die Geschenkkäufe ins Haus. Ganz besonderes Augenmerk auf die Qualität des Erworbenen legen Eltern, die ihre Kinder mit Spielzeug beschenken möchten. Passend dazu widmet ORF III Kultur und Information am Montag, dem 9. Dezember 2013, seinen Doku-Abend ganz dem Thema Spielzeug. So deckt um 20.15 Uhr die zweiteilige Dokumentation "Gift im Spielzeug" auf, welche unsichtbaren Gefahren sich im bunten Spielzeug verbergen können und worauf man beim Spielzeugkauf achten sollte. "Traditionen mit Knopf im Ohr" beleuchtet dann um 21.40 Uhr die Geschichte des Teddybären bis heute. Mit einem anderen Spielzeug-"Evergreen" geht es weiter, wenn "Barbies Welt" um 22.30 Uhr durch den Kosmos der berühmten Plastikpuppe führt.

Nach Abschluss des Spielzeug-Schwerpunkts präsentiert ORF III um 23.25 Uhr das im Rahmen des ORF-III-"Artist in Residence"-Projekts entstandene Fernsehkunstwerk "Die authentische Phase" der österreichischen Künstlerin Moana Vonstadl. Danach, um 23.25 Uhr, bittet Hubert Christian Ehalt in den "Wiener Vorlesungen" Danielle Spera, Peter Pulzer und Maximilian Gottschlich zur Diskussion über die "Metamorphosen des Antisemitismus".

Die Sendungen im Überblick:

Doku-Schwerpunkt "Spielzeug" mit Zweiteiler "Gift im Spielzeug" (ab 20.15 Uhr), "Tradition mit Knopf im Ohr" (21.40 Uhr) und "Barbies Welt" (22.30 Uhr)

ORF III startet seinen "Spielzeug-Schwerpunkt" mit dem Doku-Zweiteiler "Gift im Spielzeug": Teil eins, "Die unsichtbare Gefahr" (20.15 Uhr), weist zum einen auf die Gefahren hin, die in unterschiedlichen Spielsachen lauern, und nimmt zum anderen die teilweise unzureichenden Vorschriften unter die Lupe, die Kinder vor diesen Gefahren schützen sollen. Der zweite Teil der Doku, "Wie erkenne ich die Spielverderber?" (21.10 Uhr), geht - passend zur Vorweihnachtszeit - der Frage nach, was Eltern beim Kauf von Spielzeug beachten können und was hinter den verschiedenen Gütesiegeln steckt. Außerdem gibt es praktische Tipps für Eltern, die auf der Suche nach chemisch unbelastetem Spielzeug sind.

Einem Spielzeug-Klassiker geht anschließend die Dokumentation "Tradition mit Knopf im Ohr" auf die Spur: dem Teddybären. Erfunden wurde das Stofftier 1902 von Richard Steiff, dem Neffen von Margarete Steiff. Den Zusatz "Teddy" verdankt das Kuscheltier dem amerikanischen Präsidenten Theodore (Teddy) Roosevelt, der leidenschaftlicher Bärenjäger war. Der kleine Plüschbär wurde zum Riesenerfolg. Passend zur Doku zeigt ORF III am Freitag, dem 13. Dezember, den österreichischen Film "Margarete Steiff" über die Erfinderin der Steiff-Stofftiere mit Heike Makatsch in der Hauptrolle, inszeniert von Xaver Schwarzenberger.

Danach taucht ORF III In "Barbies Welt" ein. Im Zentrum der Geschichte steht Ruth Handler, die Frau, die Barbie erfand und die Firma Mattel Inc. gründete. Rund um diese Geschichte sind Barbie-Fans und Barbie-Hasser, Barbie-Kongresse und Barbie-Demonstrationen, Barbie in Bunkern und auf Intensivstationen, Barbie in News und in Gebeten zu sehen.

"Artist in Residence" mit Moana Vonstadl (23.25 Uhr)

Für ihr Fernsehkunstprojekt "Die authentische Phase" im Rahmen des ORF-III-Projekts "Artists in Residence" begab sich die österreichische Künstlerin Moana Vonstadl gemeinsam mit Julia Jost, die für den Text verantwortlich ist, auf eine Reise von Wien nach Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei. Dabei verwebt Vonstadl mit dem Stilmittel der Collage Animation, Video- und Fotomaterial sowie Text und Ton um einen subjektiven Reisebericht zu einem Ort zu kreieren, der heute nur noch in der Vorstellung existiert.

"Wiener Vorlesungen" über "Metamorphosen des Antisemitismus" (23.50 Uhr)

In den "Wiener Vorlesungen" werden die "Metamorphosen des Antisemitismus" diskutiert. Die Diskriminierung von Juden gibt es seit der Antike. Seinen Höhepunkt fand der Antisemitismus in der Machtergreifung der NSDAP und dem darauffolgenden Genozid. Seitdem gilt Antisemitismus als verpönt, doch halten sich die alten Stereotype und Feindbilder weiter. Neue Entwicklungen erwecken wieder das alte Bild vom übermächtigen Juden, der, durch die Beherrschung der Geldinstitute und Medien der Welt, geheime Nebenregierungen bildet. Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt zeichnen die Direktorin des Jüdischen Museums, Danielle Spera, Historiker und Politikwissenschafter Peter Pulzer sowie Kommunikationswissenschafter Maximilian Gottschlich ein Bild der neuen Formen des Antisemitismus.

