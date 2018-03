ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Handball-Liga Austria-Spiel HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach - Union Juri Leoben

Am 9. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 9. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Handball-Liga-Austria-Spiel HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach - Union Juri Leoben um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Snowboard-SBX-Team-Weltcup im Montafon um 22.00 Uhr.

In der Handball Liga Austria kommt es in der 15. Runde zu einem Duell zweier Nachzügler: HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach nimmt mit drei Punkten zurzeit den letzten Tabellenplatz ein. Union Juri Leoben ist mit acht Punkten Drittletzter. Das Schlusslicht musste sich zuletzt dem Tabellenführer Raiffeisen Fivers WAT Margareten mit 31:37 geschlagen geben. Für die Leobener gab es ein 35:29-Erfolgserlebnis gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht von der Ehrung der oberösterreichischen Sportler des Jahres 2013.

(Stand vom 6. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

