SEEROCK FESTIVAL 2014

Lineup Phase 1 mit Twisted Sister, Status Quo, The BossHoss, Bullet for my Valentine, John Kay's Steppenwolf, In Extremo, Airbourne, Sabaton & Uriah Heep!

Schwarzlsee (OTS) - Die Besten & Härtesten des Heavy-Metal und Hard-Rocks werden auch nächstes Jahr wieder an den Schwarzlsee kommen um zu ROCKEN! TICKETS SIND BIS 31.12.2013 ZUM EARLY BIRD PREIS -10% ERHÄLTLICH! Am 01. und 02. August ist es wieder soweit - das SEEROCK FESTIVAL AM SCHWARZLSEE wird die Steiermark zum Beben bringen! Ein 2-Tages-Festival mit den besten Acts der Hard Rock Szene geht in die nächste Runde & bereits die erste Phase des Lineup's für 2014 hat es in sich. Kracher wie "Twisted Sister", die erstmals in Österreich sind, Status Quo oder die deutschen "The BossHoss" werden für ein rockiges Wochenende am Schwarzlsee bei Graz sorgen!

Jene Acts, die wir 2014 zum See Rock Festival holen, haben oder schreiben Rockgeschichte. Hits wie "In the army now", "Born to be wild", "I wanna rock" oder "Don't gimme that" sind internationale Ohrwürmer und erzielen Youtube Klicks in Millionenhöhe.

Für jeden Hardrock und Heavy Metal Fan wird dieses Festival ein einzigartiges Spektakel. So etwas kann man sich nicht entgehen lassen, so etwas muss man erleben! Das Seerock Festival am 01.+ 02.08.2014 wird für jeden Hardrock und Heavy Metal Fan das Festival-Highlight 2014. Nicht nur die einzigartige Location des Festivalgeländes, sondern auch der gesamte Schwarzlsee mit großem Campingplatz und vielem mehr werden die Massen begeistern. Das Seerock-Festival Open Air bietet mehr als nur eine gute Bühnenshow, denn auch hinter dem Festival stehen den Besuchern viele Serviceleistungen und Aktivitäten zur Verfügung, die das Festival unvergesslich machen. Das Areal des Schwarzl Freizeitzentrums bietet die perfekte Möglichkeit um den Festival-Besuchern nicht nur Heavy-Metal Musik zu bieten, sondern auch das Feeling von chilligem Urlaub direkt am See zu vermitteln. Was gibt es besseres, als mit tausenden Besuchern auf dem Open Air Gelände zu rocken und nebenbei die Möglichkeit zu haben am Seeufer zu chillen!

Um Live dabei sein zu können, sollte man sich schnell ein Ticket zur gewünschten Kategorie JETZT ZUM EARLY BIRD PREIS bis 31.12.2013 -10% bei www.oeticket.com oder in allen Raiffeisen Filialen sichern! Nähere Infos gibt es unter: www.schwarzlsee.at, www.facebook.com/Schwarzlsee oder www.see-rock.at.

