KURIER: Kammerlander im Interview: "Das ist eine Schuld, zu der man stehen muss"

Nach seinem Alko-Unfall mit Todesfolge spricht der Alpinist im Interview mit dem KURIER von einem "Kapitalfehler"

Wien (OTS/Kurier) - Mit 1,48 Promille ist Hans Kammerlander am 26. November frontal gegen das Auto eines 21-jährigen Südtirolers gekracht - der junge Mann starb. Jetzt hat der KURIER den Alpinisten in seinem Heimatort angetroffen. Kammerlander ist sichtlich getroffen: "Wenn man getrunken hat und fährt, hat man vornherein die Schuld. Das ist eine Schuld, zu der man stehen muss." Das Ausmaß der Alkoholisierung habe ihn überrascht: "Das war ein Kapitalfehler." An den Unfall selbst erinnert sich der mehrfache Achttausender-Bezwinger nur bruchstückhaft. "Ich weiß nur noch, dass ich ausweichen wollte. Dann hat es einen heftigen Aufprall gegeben."

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.

