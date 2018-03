EANS-Stimmrechte: S IMMO AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Anadoria Investments Ltd.

Sitz: Zypern

Staat: Zypern

S IMMO AG: Meldung gemäß § 93 Abs 2 BörseG

Die S IMMO AG (FN 58358 x, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; S IMMO Aktie ISIN: AT0000652250) hat eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 91 Abs 1 BörseG erhalten, wonach die Anadoria lnvestments Ltd., eine Gesellschaft mit Sitz in Zypern (Cyprus Registrar of Companies; Registrar Number HE 316079), mit Wirkung zum 30.10.2013 erstmalig über einen Anteil von mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der börsennotierten S IMMO AG, und zwar 7.593.611 Aktien, verfügt hat. Somit habe Anadoria lnvestments Ltd. an diesem Datum die Anteilsschwelle von 10 % gemäß § 91 Abs 1 BörseG überschritten. Mitgeteilt wurde auch, dass der gesamte Anteilserwerb auf Grund eines Vorgangs erfolgte, sodass gleichzeitig auch die Anteilschwelle von 5 % überschritten wurde.

