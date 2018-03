"Kulturmontag" am 9. Dezember mit Iris Berben, António Lobo Antunes, Philipp Blom u. v. m.

Pedro Almodóvars "Zerrissene Umarmungen" anlässlich der "Eurovision Film Week" im "art.film"

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen von Literatur und Film steht der von Clarissa Stadler präsentierte "Kulturmontag" am 9. Dezember 2013: Ein Interview mit Iris Berben, u. a. zu ihrer Rolle der Cosima Wagner in der opulenten ORF-Koproduktion "Der Clan. Die Geschichte der Familie Wagner (am 14. Dezember in ORF 2), ein Besuch bei Portugals Literaturstar Antonio Lobo Antunes, der als Anwärter auf den Literaturnobelpreis gilt, und ein Live-Studiogespräch mit Autor und Historiker Philipp Blom zu seinem Sachbuch-Bestseller "Der taumelnde Kontinent", der noch im Dezember als gleichnamiger Doku-Zweiteiler im ORF zu sehen sein wird - das sind nur ein paar der spannenden Themen, die die jüngste Ausgabe des Kulturmagazins behandelt. Im Anschluss, um 23.30 Uhr, zeigt "art.film" anlässlich der "Eurovision Film Week" Pedro Almodóvars Drama "Zerrissene Umarmungen". Der spanische Filmregisseur wird im Rahmen der Europäischen Filmpreisverleihung am 7. Dezember für seinen Beitrag zum Weltkino geehrt (ORF III überträgt live-zeitversetzt ab 22.25 Uhr; ORF 2 bringt am 8. Dezember um 23.05 Uhr eine Zusammenfassung der Gala).

Verwandlungskunst: Iris Berben als Cosima Wagner

Sie sei Deutschlands ewiges Erotikum, die bestangezogene Frau des Landes und dessen "größte Lady". Iris Berben rollt mit den Augen, wenn man sie mit derartigen Zuschreibungen bunter Blätter konfrontiert. Wichtiger seien ihr ernstzunehmende Rezensionen ihrer Rollen in anspruchsvollen Filmen. Dennoch: Der Spagat zwischen Boulevard und Feuilleton gelingt ihr scheinbar mühelos. Für ihr unermüdliches Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus wurde sie vielfach ausgezeichnet, das "Time"-Magazine hob sie als "europäische Heldin" auf das Titelblatt. Eine starke, wiewohl äußerst umstrittene Frauenfigur spielt sie in der opulenten ORF-Koproduktion "Der Clan. Die Geschichte der Familie Wagner", die am Samstag, dem 14. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 ihre TV-Premiere feiert: Cosima Wagner, die nach dem Tod des Gesamtkunstwerkers Richard Wagner die Bayreuther Festspiele mit eiserner Hand zum internationalen Großunternehmen hochzog. Dass die Kämpferin gegen Antisemitismus ausgerechnet die Antisemitin Cosima Wagner spielt, spricht für ihre Verwandlungskunst. Der "Kulturmontag" bittet Iris Berben zum Gespräch.

Weltensturz: Der taumelnde Kontinent - Philipp Bloms Bestseller als Fernseh-Großereignis

Unsicherheit, Terror, Globalisierung: Der Historiker Philipp Blom beschreibt in seinem Buch "Der taumelnde Kontinent" die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als die unsrige. Kein Idyll, keine "Belle Epoque" leuchtet hier auf. Überzeugend zeigt Blom eine Gesellschaft, die sich in wenigen Jahren radikal verändert und von politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Um- und Aufbrüchen geprägt ist. Anlässlich des ORF-Programmschwerpunkts zum Gedenkjahr 1914: 100 Jahre Erster Weltkrieg hat Robert Neumüller den Sachbuch-Bestseller jetzt verfilmt. Er nimmt den Blickwinkel von damals ein, porträtiert einen Kontinent, der nicht ahnt, dass er auf die bevorstehende Katastrophe eines Ersten Weltkriegs zustürzt, sondern der sich vielmehr an der eigenen Geschwindigkeit und Innovationskraft berauscht. Spektakulär sind die Archivaufnahmen, die rund ein Drittel des TV-Zweiteilers prägen, der am 13. und 20. Dezember im Rahmen von "Universum History" in ORF 2 gezeigt wird. Die Filme wurden aus Archiven in ganz Europa zusammengetragen und sind teils erstmals im deutschsprachigen Fernsehen zu sehen. Der "Kulturmontag" zeigt erste Ausschnitte und bittet Autor Philipp Blom live ins Studio.

Gesellschaftsanalytiker: Portugals Literatur-Star António Lobo Antunes über seinen neuen Roman

"Wenn ich nicht schreibe, fühle ich mich schuldig", sagt António Lobo Antunes. Doch derartige Gefühle lässt der portugiesische Romancier erst gar nicht aufkommen. Mehr als 30 Bücher hat er verfasst, die weltweit in rund 30 Sprachen übersetzt wurden. In seiner eindringlichen, metaphorischen Erzählsprache spürt er Verfallserscheinungen, den Abgründen der portugiesischen Gesellschaft nach. Seit Jahren gilt er als heißer Anwärter auf den Literaturnobelpreis. "Welche Pferde sind das, die da werfen einen Schatten auf das Meer" ist der poetische Titel seines neuen Romans. Die Handlung ist in der Oberschicht angesiedelt, der Antunes selbst entstammt. Doch die Welt, die er in dem Buch aufsucht, ist brüchig:

Ein Großgrundbesitzer hat sein Vermögen verspielt, seine Frau liegt im Sterben, die Kinder scheinen an sich selbst gescheitert zu sein. Es ist dies eine Metapher auf das krisengeschüttelte Portugal:

Vergangene Woche wurde ein rigider Sparkurs beschlossen, das Land steuert auf ein drittes Rezensionsjahr zu, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 36,5 Prozent. Der "Kulturmontag" hat den ebenso charismatischen wie kritischen Schriftsteller in Lissabon besucht und mit ihm über Politik und Poesie gesprochen.

