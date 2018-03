"im ZENTRUM" am 8. Dezember: Regierung neu - großer Wurf oder kleinster Nenner?

Wien (OTS) - Knapp zweieinhalb Monate nach der Wahl wartet Österreich noch immer auf eine neue Regierung. Die Signale aus den beiden Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein: Die SPÖ ist zuversichtlich, noch vor Weihnachten abschließen zu können, aus der ÖVP kommen zunehmend skeptische Signale. Sind das taktische Spiele oder ernsthafte Differenzen? Wo spießt es sich am meisten? Welche großen Probleme kann und will die große Koalition "neu" eigentlich lösen? Und wer kann sich im Verhandlungsritual letztlich besser durchsetzen? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 8. Dezember 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Christoph Matznetter

Koalitionsverhandler, SPÖ

Reinhold Lopatka

Koalitionsverhandler, ÖVP

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

Christine Bauer-Jelinek

Wirtschaftscoach

Esther Mitterstieler

Chefredakteurin "Wirtschaftsblatt"

