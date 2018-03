ÖVP-Europaabgeordnete: Karas ist stärkster und wichtigster Österreicher im EU-Parlament

Köstinger: Nominierung des Spitzenkandidaten ist absolut richtige Entscheidung

Brüssel, 06. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Die ÖVP-Europaabgeordneten freuen sich über die Entscheidung des Bundesparteivorstandes der ÖVP, den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, zum Spitzenkandidaten für die Europawahl am 25. Mai 2014 zu bestellen: "Diese Nominierung ist die absolut richtige

Entscheidung. Othmar Karas ist der stärkste und wichtigste Österreicher im EU-Parlament. Wer in Europa etwas bewegen will, muss auf ihn setzen", so Elisabeth Köstinger, stellvertretende Leiterin der ÖVP-Abgeordneten im Europäischen Parlament. ****

"Karas' Nominierung ist die Garantie, dass es im Wahlkampf um die tatsächlich geleistete Arbeit der Abgeordneten und die wirkliche Bedeutung der EU für Österreich geht", betont Köstinger. Die ÖVP ist mit sechs Abgeordneten die größte österreichische Delegation im Europäischen Parlament. Außer Karas und Köstinger gehören ihr die Abgeordneten Richard Seeber, Paul Rübig, Hubert Pirker und Heinz K. Becker an.

Othmar Karas wurde 1957 in Ybbs an der Donau geboren. Seit 1999 ist er Abgeordneter des Europaparlaments. Nach zehn Jahren als Vizepräsident der EVP-Fraktion, der stärksten politischen Familie im EP, wurde Karas im Jänner 2012 mit Stimmen aus allen Parteien und EU-Ländern zum Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gewählt. Seinen bislang größten Erfolg erzielte Karas bei der Europawahl 2009, bei der er 112.954 Vorzugsstimmen erhielt. Im Europäischen Parlament ist Karas als einer der Architekten der Krisenbewältigung der EU über alle Parteigrenzen hinweg anerkannt.

Lebenslauf von Othmar Karas:

http://www.eppgroup.eu/de/news/Der-neue-%C3%B6sterreichische-Spitzenkandidat%3A-Othmar-Karas-

