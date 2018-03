Weidenholzer - Datenschutzreform: Blockadehaltung Deutschlands muss endlich aufgegeben werden

Verzögerungstaktik schadet den Bürgerinnen und Bürgern - Großunternehmen profitieren

Wien (OTS/SK) - "Es ist mehr als bedauerlich, dass von Seite des Rates die dringend notwendige Datenschutzreform nicht vorangetrieben wird. EU-Parlament und Kommission haben bereits großartige Vorarbeit geleistet und es liegt ein ausgewogener Entwurf vor, der den Ansprüchen unserer Zeit gerecht wird", betont der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer. Die Blockadehaltung einzelner Ratsmitglieder -allen voran Deutschland - schade vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, denn, so Weidenholzer, "Datenschutz ist ein Grundrecht. Und mit der alten Verordnung aus dem Jahr 1995 werden nicht mehr alle Bereiche wie beispielsweise Soziale Netzwerke ausreichend umfasst". Österreich habe bezüglich des Datenschutzes immer eine Vorreiterrolle eingenommen und dränge auch im Rat auf eine rasche Umsetzung der Datenschutzverordnung. ****

Der im Parlament zuständige Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres habe nach monatelanger Arbeit bereits im Oktober dem Bericht zur Datenschutzverordnung zugestimmt. "Wir haben den Kommissionsentwurf noch weiter verbessert, so sind jetzt etwa für Privatunternehmen empfindliche Strafen vorgesehen, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Ebenso stärkt die Parlamentsposition die Rechte des Individuums, so dürfen Daten nur noch nach ausdrücklicher Zustimmung weiterverarbeitet werden und jeder soll das Recht auf Berichtigung und Löschung seiner Daten erhalten", erläutert Weidenholzer. "Der Rat verwehrt nun den Europäerinnen und Europäern, wieder die Kontrolle über ihre Daten zu erhalten. Profitieren werden von der Verzögerungstaktik nur große Unternehmen wie Facebook und Google, die wie bisher horrende Gewinne mit dem Sammeln von persönlichen Daten lukrieren können. Während das EU-Parlament die massiven Lobbyingversuche erfolgreich abgewehrt hat, scheinen sie auf Ratsebene zu fruchten." (Schluss) sc/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493