"Regionalworkshops" nehmen Arbeit auf

Im Schulterschluss mit Niederösterreichs Regionen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Gemeinden und Regionen Niederösterreichs haben gemeinsam mit dem Land Niederösterreich in den letzten Jahren zahlreiche regionale Initiativen gestartet, um regionale Projekte zu forcieren und die Regionen nachhaltig zu stärken. Die erfolgreiche Entwicklung Niederösterreichs zeigt deutlich, dass gerade in der Regionalentwicklung Erfolgsgeschichten geschrieben und Meilensteine gesetzt wurden.

Um diese positive Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen zu können, wurden Konzepte erarbeitet, um regionale Strukturen zu vereinfachen, den Bereich Regionalentwicklung übersichtlicher zu gestalten und Kräfte besser zu bündeln. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand die Weiterentwicklung der Initiativen "Kleinregionen", "Regionalmanagement", "Dorf & Stadterneuerung" sowie "LEADER". Das Thema "Koordination Regionalinitiativen" wurde in den letzten Monaten von Experten der NÖ Landesverwaltung und Experten aus dem Bereich "Regionalentwicklung" aufgearbeitet und in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe bestehend aus VP Niederösterreich und SP Niederösterreich diskutiert.

Jetzt liegen Konzepte zur Neustrukturierung der regionalen Initiativen vor. In gemeinsamen "Regionalworkshops" sollen die erarbeiteten Vorschläge mit den Verantwortlichen in den Hauptregionen diskutiert und weiterentwickelt werden. Der Start der "Regionalworkshops" findet heute, Freitag, im Waldviertel statt. Weitere Workshops im Weinviertel, Industrieviertel, Zentralraum und Mostviertel sollen noch vor Weihnachten über die Bühne gehen. Ziel der regionalen Workshops ist es, ein gemeinsames Zukunftskonzept im Schulterschluss mit Niederösterreichs Regionen zu erarbeiten, um die Zusammenarbeit im Bereich "Regionalinitiativen" effizienter und schlagkräftiger zu gestalten.

