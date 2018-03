Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur im Ö1-"Journal zu Gast" am 7.12.

Wien (OTS) - Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur ist am Samstag, den 7. Dezember bei Monika Feldner-Zimmermann "Im Journal zu Gast" im "Mittagsjournal" um 12.00 Uhr auf Österreich 1. Nach dem Einzug des Team Stronach in den Nationalrat zeigt die junge Partei in einigen Bundesländern Auflösungserscheinungen. Mit öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten bis hin zu privaten Indiskretionen bleibt das Team Stronach in den Schlagzeilen. Dazu kommt noch der angekündigte Rückzug von Parteigründer Frank Stronach im nächsten Jahr. Viel Arbeit also für die stellvertretende Parteiobfrau und Klubobfrau des Team Stronach im Nationalrat, Kathrin Nachbaur.

