Spindelegger zum ÖVP-EU-Spitzenkandidaten: Othmar Karas ist richtige Wahl für Europa - FOTO

Othmar Karas vom ÖVP-Bundesparteivorstand einstimmig gewählt – ÖVP-Ziel: Platz eins bei Europawahlen verteidigen

Wien, 6. Dezember 2013 (ÖVP-PD) Der ÖVP-Bundesparteivorstand hat heute einstimmig den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, zum Spitzenkandidaten für die EU-Wahl bestimmt. "Ich habe Othmar Karas gebeten, diese Position zu übernehmen, weil er ein sehr bekannter und erfahrener Parlamentarier in Brüssel ist. Er kennt das Europäische Parlament wie kein anderer und hat sich einen Ruf weit über die Fraktionsgrenzen hinaus erworben", erklärt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger heute am Rande des Bundesparteivorstandes.

"Ich möchte der Kandidat für alle Österreicher sein und die Stimmen aller Österreicher gewinnen, die Europa gestalten und stärken wollen, die Europa handlungsfähiger, wettbewerbsfähiger und solidarischer machen wollen", so Othmar Karas nach seiner Wahl.

Karas ist Vizepräsident des Europäischen Parlaments und hat somit die höchste Position, die je ein Österreicher in dieser Institution erreicht hat, inne. "Othmar Karas ist ständig um den Dialog mit den Bürgern bemüht, um ihnen die Europäische Union näherzubringen. Dadurch und mit seiner geradlinigen Art, immer ein Ziel vor Augen zu haben, bin ich davon überzeugt, dass er der richtige Kandidat für die Volkspartei ist", so Spindelegger. "Diese Europawahl ist eine Richtungsentscheidung: Zwischen einer sicheren Zukunft Österreichs in Europa oder einem isolierten Österreich. Es ist eine Entscheidung zwischen denen, die für Österreich und die Bürger Europas etwas bewegen können und jenen, die außer lauten Tönen und schüren von Feindbildern nichts zu bieten haben. Ich möchte daher ein Kandidat für alle pro-europäischen Kräfte in unserem Land sein", betont Karas. Ziel der Volkspartei ist es, den ersten Platz bei den EU-Wahlen zu verteidigen.

