SVB-Beirat diskutiert Neuerungen und Verbesserungspotenzial im bäuerlichen Leistungsrecht

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 3. Dezember 2013, tagte in Wien der SVB-Beirat, das beratende Gremium der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB), unter dem Vorsitz von Abg.z.NR a.D. Präs. ÖKR Georg Schwarzenberger und im Beisein von Obfrau Vizepräs. Theresia Meier und Generaldirektor Mag. Franz Ledermüller. Es wurde über die Entwicklungen im bäuerlichen Sozialversicherungsbereich wie auch über die jüngsten Weichenstellungen im österreichischen Gesundheitswesen beraten und diskutiert. Auch wurden Neuerungen in der SVB wie Leistungsverbesserungen in der Zahngesundheit, der neue Pensionistenausweis sowie die neue Soziale Betriebshilfe vorgestellt.

Obfrau Theresia Meier präsentierte die von der SVB in Zusammenarbeit mit dem Maschinenring Österreich neu ausgerichtete Soziale Betriebshilfe, die nun direkt über die SVB verrechnet wird, deren Leistungen aber auch weiterhin über die Maschinenringe in Anspruch genommen werden können.

"Ein Betriebshelfer kann nun auch selbst von den Betroffenen organisiert werden, oder aber weiterhin über den Maschinenring in Anspruch genommen werden. Zusammen mit der pauschalen Betriebshilfe haben wir gemeinsam mit dem Maschinenring eine deutlich herzeigbare Verbesserung der Hilfestellung für Bäuerinnen und Bauern, die durch Krankheit oder Unfall in Not geraten sind, geschaffen", so die Obfrau.

Erfreut zeigte sich Theresia Meier auch über die vor kurzem beschlossenen und mit Jahresbeginn 2014 gültigen Leistungsverbesserungen im Zahngesundheitsbereich vor allem für Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss für Zahnspangen wurde deutlich erhöht und eine neue Leistung für Mundhygiene eingeführt.

Der Medizinermangel gerade im ländlichen Bereich beschäftigte den Beirat und wurde intensiv besprochen, wobei die Meinungen durchaus unterschiedlich ausfielen, gilt Österreich doch grundsätzlich als Land mit einer hohen Ärztedichte, die sich aber vor allem im städtischen Umfeld lokalisieren lässt. Die Beiratsmitglieder sprachen sich für verstärkte Bemühungen um die medizinische Versorgung am Land aus, der auch durch die Errichtung von Gruppenpraxen und einen Ausbildungsschwerpunkt bei Medizinern gefördert werden könnte.

Einer langjährigen Forderung des SVB-Beirates wurde nun ebenfalls nachgekommen. Ab 2014 wird allen Pensionistinnen und Pensionisten, die Leistungen der SVB beziehen, automatisch ein Pensionistenausweis in Form einer Hartplastikkarte zugestellt, der in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis als Pensionsnachweis gilt und zum Bezug diverser für Pensionisten angebotener Vergünstigungen berechtigt.

Das Tätigkeitsschutzalter in Zusammenhang mit der Erwerbsunfähigkeitspension, das für Bäuerinnen und Bauern derzeit bei 58 Jahren liegt und bis zum Jahr 2017 auf das 60. Lebensjahr angehoben wird, bewerteten die Beiräte als deutliche Schlechterstellung für die bäuerliche Berufsgruppe. Die Härtefallregelung, die bei Erfüllung bestimmter Kriterien einen früheren Pensionsantritt trotz einer geringen Restarbeitsfähigkeit ermöglicht, kann Notfälle auffangen, aber auch hier sind die Zugangskriterien sehr eng gesteckt. Für alle anderen Berufsgruppen mit Ausnahme der ungelernten Arbeiter, die aber anderweitig abgesichert sind, greift der Berufsschutz bereits mit 50 Jahren.

