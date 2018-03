ÖGB würdigt Nelson Mandelas Lebenswerk

Wien (OTS/ÖGB) - "Mit Nelson Mandela verliert die Welt eine herausragende Persönlichkeit und einen unbeugsamen Menschen", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar zum Ableben von Nelson Mandela. Mandelas konsequentes und friedliches Engagement habe zigtausenden Menschen Mut gemacht, sich für gerechte Anliegen auf friedliche Weise einzusetzen, so Foglar. "Für unterdrückte Menschen in aller Welt wurde er zu einer wichtigen Symbolfigur und zu einem großen Vorbild. Er hatte die menschliche Größe, das ihm angetane Leid nicht in Hass zu verwandeln, sondern hat einen Weg gefunden, sein Land in eine bessere, friedliche Zukunft zu führen."

AktivistInnen auf der ganzen Welt, darunter auch viele GewerkschafterInnen, seien vom friedlichen Widerstand, den Mandela vorgelebt habe, inspiriert, selbst wenn ihr Engagement für sie oft lebensgefährlich sei, wie zum Beispiel gewerkschaftliche Tätigkeit in Kolumbien. "Wir trauern mit seinen Angehörigen und seinem Land. Nelson Mandela wird noch für viele Generationen der Inbegriff von Beharrlichkeit und Unbeugsamkeit sein, wenn es um soziales Engagement, Menschenrechte und Demokratie geht", so Foglar.

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer, MA

ÖGB-Kommunikation

(01) 53 444 39261

0664 6145 915

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at