"Bürgeranwalt" am 7. Dezember: "Schockrechnungen" bei Smartphones

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 7. Dezember 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

"Schockrechnungen" bei Smartphones

Als Ulrike H. aus Vorarlberg die Abrechnung für ihr Firmentelefon übermittelt bekam, wurde sie blass: Ihr Telekom-Anbieter wollte 5.128,98 Euro für 1,53 GB Datenvolumen. Frau H. war von einem einfachen Mobiltelefon auf ein Smartphone umgestiegen und behauptet, sie sei nicht darüber aufgeklärt worden, dass sie bisher einen Gesprächstarif hatte und nun einen Datentarif brauche. Kein Einzelfall, wissen Konsumentenschützer, an die sich viele Smartphone-Nutzer wegen horrend hoher Rechnungen wenden.

Kassenärzte ohne Barrierefreiheit

Herr S. aus dem Burgenland leidet unter einer seltenen Muskelerkrankung, er sitzt im Rollstuhl und braucht regelmäßig ärztliche Hilfe. Doch in seiner näheren Umgebung sind nicht alle Kassenärzte, die er benötigt, barrierefrei zu erreichen. Stiegen ohne Treppenlifte, zu schmale Eingangstüren oder unüberwindbare Türschwellen machen dem jungen Rollstuhlfahrer den Arztbesuch unmöglich. Volksanwalt Dr. Günther Kräuter konfrontiert Vertreter von Ärztekammer und Krankenkasse mit seiner Kritik.

Nachgefragt: Bahnhof mit Hindernissen

Barbara L. wohnt in Angern an der March und ist Mutter von Zwillingen. Da sie kein Auto besitzt, benützt sie häufig die Bahn. Doch seit einem Umbau des Angerner Bahnhofs muss die junge Mutter 60 Stufen überwinden, um zu den Gleisen zu kommen. Mit dem Doppelkinderwagen ist das fast unmöglich. Ein Schildbürgerstreich, meinte der Volksanwalt im Mai beim ersten "Bürgeranwalt"-Bericht über das Problem. Sind die nötigen Umbauarbeiten inzwischen abgeschlossen? Ist der Bahnhof endlich barrierefrei zugänglich?

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at