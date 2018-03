Internationaler Tag der Menschenrechte

Unternehmen besonders gefordert

Wien (OTS) - Am 10. Dezember begehen die Vertretung der EU-Kommission in Österreich, die Delegation der EU zu den internationalen Organisationen in Wien und die EU-Grundrechteagentur den Tag der Menschenrechte. Im Mittelpunkt der heurigen Feierlichkeiten stehen die Unternehmen und ihre besondere Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte.

2011 beschloss die Europäische Kommission eine EU-Strategie für mehr soziale Verantwortung von Unternehmen und einen entsprechenden Aktionsplan für 2011-2014. Diese Strategie verpflichtet die Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern zur Achtung der Menschenrechte bei ihren Geschäften und in ihrer Kernstrategie.

"Den Regierungen kommt eine besondere Bedeutung zu, denn sie sind in erster Linie verantwortlich für den Schutz der Menschenrechte per Gesetz und in der Praxis", sagte Botschafterin Györgyi Martin Zanathy, Leiterin der EU-Delegation. Richard Kühnel, Leiter der Vertretung der EU-Kommission, fügte hinzu: "Die Unternehmen sind für die Einhaltung der Menschenrechte in den Betrieben und für ihre wirksame Umsetzung von zentraler Bedeutung". Morten Kjaerum, Direktor der Grundrechteagentur, ergänzte: "Unternehmen sollten sich ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung bewusst sein, ihre Geschäfte im Einklang mit den Rechtsvorschriften planen und abwickeln und die Menschenrechte zum festen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie und ihrer Geschäftstätigkeit machen".

Für die Wirtschaftszweige Arbeitsvermittlung, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Erdöl und Erdgas gab die Europäische Kommission den Unternehmen im Jahr 2013 praktische Orientierungshilfen in Menschenrechtsfragen an die Hand. Darüber hinaus erarbeitete sie einen Menschenrechtsleitfaden für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Leitfäden stehen im Einklang mit den UN-Leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte.

Diese Leitprinzipien geben den Unternehmen klare und einheitliche Anhaltspunkte dafür, was genau unter Menschenrechten zu verstehen ist, und wie sie es vermeiden können, bei ihren Geschäftstätigkeiten in Konflikt mit den Menschenrechtsbestimmungen zu geraten.

Die EU verfolgt hierbei einen zweigleisigen Ansatz: Zum einen will sie dafür sorgen, dass die Leitlinien voll und ganz verstanden und auf EU-Ebene befolgt werden. Zum anderen will sie durch ihre außenpolitischen Maßnahmen eine zügige Umsetzung bewirken. Auf EU-Ebene arbeiten die EU und ihre Mitgliedstaaten konkret auf die Verabschiedung nationaler Programme zu den Leitprinzipien hin.

