quorum präsentiert Pure Storage All Flash Array für den Enterprise Einsatz schon im Mittelstand

Als erster Distributor im DACH-Raum präsentiert die Quorum Distribution GmbH die neue Pure Storage in Wien.

Wien (OTS) - In einer Keynote erläutert der Chief Evangelist Vaunghn Stewart von Pure die Vorzüge der neuen Storage: Technische Performance auf höchstem Niveau, niedriger Stromverbrauch und bestechende Einfachheit in der Konfiguration. Als einziger Distributor in Österreich hat die Quorum Distribution GmbH diese Storage ins Sortiment aufgenommen.

