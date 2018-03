"Thema" am 9. Dezember: Prostitution - soll käuflicher Sex verboten werden?

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 9. Dezember 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Prostitution - soll käuflicher Sex verboten werden?

In Deutschland will die Feministin Alice Schwarzer die Prostitution abschaffen, in Frankreich wurde eben ein Gesetz beschlossen, das Freier bestraft, und in anderen europäischen Ländern ist käuflicher Sex bereits ganz verboten. Österreich gilt europaweit als ein Land mit liberalen Gesetzen, was die Prostitution betrifft. Rund 3.500 Frauen und 75 Männer vorwiegend aus Osteuropa sind hier offiziell als Sexarbeiter/innen gemeldet, die Dunkelziffer durch illegale Prostituierte ist wesentlich höher. Ivana, eine 26-jährige Bulgarin, erzählt in "Thema", wie ihre Reise in ein besseres Leben im Westen zu einem Alptraum wurde. "Man hat mich als persönliches Eigentum betrachtet, nahm sich, was man wollte und wann immer man wollte", berichtet die Frau, die jahrelang mit Gewalt und Morddrohungen zur Prostitution gezwungen wurde. Ob und wie viele Frauen diesen Beruf freiwillig ausüben, wie Befürworter gerne anführen, darüber gibt es keine Statistiken in einem der härtesten Geschäfte der Welt. Zoran Dobric und Oliver Rubenthaler haben recherchiert und die Wiener Polizei auf nächtlicher Razzia begleitet.

Kluge Millionäre - reich durch die "Millionenshow"

Mathias Stockinger, 27 Jahre jung und Medizinstudent, wird am Montag die Millionenfrage gestellt. Seit dem Jahr 2000 gehört die "Millionenshow" zu den erfolgreichsten ORF-Sendungen, zum 19. Mal gibt es damit die Chance auf eine Million Euro. Doch nur sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben sie bisher auch gewonnen. Wie Elfriede Awadalla im Jahr 2005. Die Millionärin arbeitet nach wie vor als teilzeitbeschäftigte Lohnverrechnerin und schreibt Dialektbücher. "Da ziag i mein Huat, was Sie alles wissen!", staunte selbst Armin Assinger vor der damals 48-jährigen Mutter zweier Söhne und einer Pflegetochter. Sie selbst ist mit den Worten angetreten: "Herr Assinger, heut ist meine einzige Chance im Leben, reich zu werden." Andreas Glantschnig und Franz Normann haben nachgefragt, wie "Millionenshow"-Gewinner diese Chance genutzt haben.

Theo Kelz - das Leben mit neuen Händen

"Man braucht einen starken Willen, den Glauben an sich selbst und Menschen, die für einen da sind, sonst kann man nicht weiterleben", sagt Theo Kelz. Im August 1994 wird er zum Opfer des Briefbombenbauers Franz Fuchs. Beim Entschärfen einer Rohrbombe verliert der Polizist beide Unterarme. Knapp sechs Jahre später die Weltsensation: In Innsbruck transplantiert ihm Professorin Hildegunde Piza zwei neue Hände. Sie ist die einzige Operateurin, die drei beidseitige Handtransplantationen erfolgreich durchgeführt hat. Nun wurde die Chirurgin mit dem weltweit höchsten Preis, dem "Pioneer of Hand Surgery 2013", ausgezeichnet. Gudrun Kampelmüller porträtiert die engagierte Ärztin und ihren Patienten Theo Kelz.

